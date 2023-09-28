Merkez Bankası'ndan iki yeni faaliyet izni kararı

Merkez Bankası, İşte Pay Ödeme Kuruluşu AŞ'nin elektronik para kuruluşu olarak faaliyet göstermesine izin verirken, Papara Elektronik Para AŞ'nin faaliyet izni kapsamını genişletti.

AA
Yayınlanma: 28.09.2023 - 10:14
Merkez Bankası'ndan iki yeni faaliyet izni kararı
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) iki yeni faaliyet izni kararına imza attı.

TCMB'nin İşte Pay Ödeme Kuruluşu AŞ'ye ödeme para kuruluşu olarak faaliyet göstermesine izin vermesine dair kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Karara göre, verilen izin kapsamında İşte Pay Ödeme Kuruluşu AŞ ödeme aracı kabul yetkisi ile sınırlandırılarak, ödeme hizmetleri sunmak üzere ödeme kuruluşu olarak faaliyet gösterecek.

Öte yandan, TCMB, Papara Elektronik Para AŞ'nin ödeme hizmetleri sunmak ve elektronik para ihraç etmek üzere faaliyet izin kapsamını genişletti. 

Söz konusu karar, Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun uyarınca alındı.


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