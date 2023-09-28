Merkez Bankası'nın reeskont faiz kararı Resmi Gazete'de!
Merkez Bankası reeskont işlemlerinde iskonto faiz oranı yıllık yüzde 30,75'e yükseltti.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto ve avans faiz oranlarını yükseltti.
Merkez Bankası'nın konuya ilişkin tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık yüzde 30,75, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık yüzde 31,75 olarak tespit edildi.
1 Eylül 2023 tarihinden bu yana reeskont işlemlerinde oran yüzde 25,75, avans işlemlerinde oran ise yüzde 26,75 olarak uygulanıyordu.
Faiz oranları bugünden itibaren yürürlüğe girdi.
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