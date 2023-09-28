Merkez Bankası'nın reeskont faiz kararı Resmi Gazete'de!

Merkez Bankası reeskont işlemlerinde iskonto faiz oranı yıllık yüzde 30,75'e yükseltti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.09.2023 - 09:11
Merkez Bankası'nın reeskont faiz kararı Resmi Gazete'de!
Abone Ol google-news

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto ve avans faiz oranlarını yükseltti.

Merkez Bankası'nın konuya ilişkin tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık yüzde 30,75, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık yüzde 31,75 olarak tespit edildi.

1 Eylül 2023 tarihinden bu yana reeskont işlemlerinde oran yüzde 25,75, avans işlemlerinde oran ise yüzde 26,75 olarak uygulanıyordu.

Faiz oranları bugünden itibaren yürürlüğe girdi.


Player Alanı
merkez bankası Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İskonto faiz faiz

İlgili Haberler

Sayıştay, Merkez Bankası’ndaki ihalelerin, ihalesiz olarak gerçekleştirildiğini ortaya çıkardı

Sayıştay, Merkez Bankası’ndaki ihalelerin, ihalesiz olarak gerçekleştirildiğini ortaya çıkardı
Merkez Bankası'nın yeni kararı enflasyon, durgunluk, ücretler üçgeninde yorumlanıyor

Merkez Bankası'nın yeni kararı enflasyon, durgunluk, ücretler üçgeninde yorumlanıyor
Merkez Bankası'nın faiz artırımları, enflasyondaki yükseliş trendini tersine çevirmeye yeter mi?

Merkez Bankası'nın faiz artırımları, enflasyondaki yükseliş trendini tersine çevirmeye yeter mi?

En Çok Okunan Haberler