Merkez Bankası'ndan işçiye dayatma

Merkez Bankası’nın İstanbul’a taşınma süreci sürerken bankada yaklaşık 20 yıldır çalışan 300 işçi ile ilgili sorun yaşanıyor.

Mustafa Çakır
Yayınlanma: 25 Ocak 2023 - 04:00
Merkez Bankası'ndan işçiye dayatma
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Bankanın Ankara’daki merkezinde görev yapan taşeron firmaya bağlı olan ve temizlik, taşıma, garsonluk gibi işlerde görev yapan işçilere banka şubelerinin bulunduğu 15 kent içerisinden tercih yapmaları için muvafakatname dayatılıyor.

İşçiler imzalamazlarsa işten çıkarılacakları konusunda sözlü olarak uyarıldıklarını söyledi. Kamudaki taşeron işçilerin kadroya alındığı yasanın kendilerini de kapsadığını ancak yıllardır uygulanmadığını vurgulayan işçiler, “önce kadro” diyor.


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