Merkez Bankası'ndan iskonto kararı

Yayınlanma: 05.12.2024 - 18:43

Güncelleme: 05.12.2024 - 18:59

TCMB'den düzenlemeye ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdindeki Açık Piyasa, Bankalararası Para Piyasası ve Döviz Piyasası işlemlerinde geçerli olan teminat iskonto oranları gözden geçirilmiştir. Bu çerçevede, TÜFE’ye endeksli DİBS ve kira sertifikalarının iskonto oranının yüzde 80'den yüzde 30'a indirilmesine karar verilmiştir."