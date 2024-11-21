TCMB faizi sabit tuttu: Dolar ve Euro nasıl tepki verdi?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası politika faizini yüzde 50'de sabit tuttuğunu açıkladı. Yapılan açıklamanın ardında dolar ve Euro'dan gelen ilk tepkiler ne oldu? İşte ayrıntılar...

TCMB faizi sabit tuttu: Dolar ve Euro nasıl tepki verdi?
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.11.2024 - 14:31

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün gerçekleştirilen Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında, politika faizini sekizinci kez yüzde 50 seviyesinde sabit tuttu. Faiz kararının ardından döviz kurlarında hareketlilik gözlendi.

Faiz kararı öncesinde 34,55 TL seviyelerinde olan dolar, 34,49 TL'ye geriledi. Euro ise 36,44 TL'den 36,40 TL'ye düştü.


Etiketler: #TCMB #Faiz kararı #euro #dolar

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