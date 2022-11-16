Bloomberg: Merkez Bankası 2022'de 98 milyar dolarlık müdahalede bulundu
Bloomberg'in hesaplamasına göre, faizlerin yeniden indirilmeye başladığı son 2 ayda Merkez Bankası müdahaleleri arttı. Bu hesaplamalara göre Merkez Bankası'ndan son 2 ayda yapılan döviz satışının 25 milyar dolar olduğu iddia edildi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), 2022 yılında döviz kuru piyasalarına 98 milyar dolar büyüklüğünde müdahale ettiği açıklandı.
Bloomberg'in hesaplamasına göre, Merkez Bankası'nın piyasaya müdahaleleri faizlerin yeniden indirilmeye başladığı son 2 ayda arttı. TCMB'nin aylık yaklaşık 10 milyar dolarlık müdahalelerde bulunduğu hesaplandı.
Paylaşılan grafiğe göre TCMB, eylül ayında piyasalara 15 milyar dolarlık müdahalede bulunurken ekim ayında bu rakam 10 milyar dolar olarak gerçekleşti. 2022 yılının en düşük müdahalesi şubat ayında gerçekleşirken en yüksek rakam eylül ayında görüldü.
GRAFİK:Bloomberg
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