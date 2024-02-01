Merkez Bankası'ndan swapta limit düzenlemesi

Merkez Bankası (TCMB) Döviz Karşılığı TL Swap Piyasası’nda kotasyon yoluyla gerçekleştirilen vadesi gelmemiş toplam swap satış işlem miktarını yüzde 30’dan yüzde 3’e indirdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.02.2024 - 12:39
Merkez Bankası'ndan swapta limit düzenlemesi
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, piyasadaki fonlama yapısında etkinliği artırmak üzere kotasyonlu swap kanalı üzerinde yeni bir düzenlemeye gitti.

Banka İdare Merkezi’nden bankalara gönderilen yazıda, “Kotasyon yoluyla gerçekleştirilen vadesi gelmemiş toplam swap satış işlem miktarında Döviz ve Efektif Piyasalar işlem limitlerinin yüzde 30’undan yüzde 3’üne indirildiği” belirtildi.

LİMİTLER YÜZDE 3 İLE SINIRLANDI

Yazıda ayrıca bu çerçevede banka bazında limitlerin de banka bazında belirlenmiş olan Döviz Efektif Piyasalar işlem limitlerinin yüzde 3’ü ile sınırlandığı aktarıldı.

Limit kullanımlarının döviz ve efektif piyasalar işlem limitlerinden düşülmeden bağımsız olarak uygulanacağı da vurgulandı.

Kotasyonlu swap işlemleri son dönemde sınırlı kullanıma sahip olduğu için, düzenlemenin doğrudan etkisinin sınırlı kalması bekleniyor. Ancak düzenlemenin piyasaya fonlama kanalında sonradan yapılacak düzenlemeler açısından sinyal etkisi bulunuyor.

Bloomberg HT’nin görüştüğü piyasa oyuncuları, Merkez Bankası’nın bir sonraki hamlesinin geleneksel swap kanalında benzer bir uygulama olabileceği konusunda görüş beyan etti.

Spotta döviz alınıp vadede döviz satılmasına dönük swap işlemleri, son dönemde Merkez Bankası’nın fonlamasının ana kaynağına dönüşmüştü.

TCMB taraflı döviz karşılığı swap piyasasında swap stoku, 46,4 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Döviz depolar dahil toplam swap pozisyonu ise 50,1 milyar dolar seviyesinde.

Bankacılık sisteminde net fonlama -740 milyar TL ile rekor likidite fazlası bulunuyor.


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