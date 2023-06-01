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Merkez Bankası çeşitli vadelerde döviz karşılığı TL swap ihaleleri açtı

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) dört tane döviz karşılığı TL swap ihalesi açtı.

Reuters
Yayınlanma: 01.06.2023 - 10:51
Merkez Bankası çeşitli vadelerde döviz karşılığı TL swap ihaleleri açtı
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TCMB bugün valörlü iki hafta vadeli 800 milyon dolar ve 400 milyon euro tutarında iki ihale ile yarın valörlü iki hafta vadeli 500 milyon dolar ve üç ay vadeli 100 milyon dolar tutarında iki ihale olmak üzere toplamda dört tane döviz karşılığı TL swap ihalesi açtı.

VALÖR NEDİR?

Valör, faiz hesaplamasına başlangıç oluşturan tarihtir. Kredi hesaplarına alacak geçen hareketler için işlemin yapıldığı günü takip eden ilk iş günüdür. Borç geçen işlemler için valör, işlemin yapıldığı gündür. Bir bankacılık terimi olarak valör, bir işlemin yapılma tarihi ile gerçekleştiği tarih arasındaki değer olarak tanımlanıyor.



TCMB ihale Swap

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