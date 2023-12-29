Merkez Bankası'ndan TL swap ihalesi

Yayınlanma: 29.12.2023 - 11:15

Güncelleme: 29.12.2023 - 11:15

TCMB, iki hafta vadeli 900'er milyon Euro büyüklüğünde iki ayrı döviz karşılığı TL swap ihalesi açtı.

Haftaya salı günü valörlü ihalelerden ilki 15 Ocak, ikincisi 16 Ocak vadeli olacak.



