Merkez Bankası'ndan TL swap ihalesi
TCMB, iki hafta vadeli 900'er milyon Euro büyüklüğünde iki ayrı döviz karşılığı TL swap ihalesi açtı.
TCMB, iki hafta vadeli 900'er milyon Euro büyüklüğünde iki ayrı döviz karşılığı TL swap ihalesi açtı.
Haftaya salı günü valörlü ihalelerden ilki 15 Ocak, ikincisi 16 Ocak vadeli olacak.
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