Merkez Bankası'ndan TL hamlesi
Merkez Bankası, 14 Mayıs öncesi doları “yerinde tutmak” için harekete geçti. MB, “liralaştırma stratejisi” çerçevesinde bankalar için yeni dövizden TL’ye dönüşüm hedefleri ve tahvil yükümlülükleri belirledi.
Uzun zamandır iktidarın etkisi ve baskısı altında hareket ettiği gerekçesiyle eleştirilen Merkez Bankası (TCMB), “liralaştırma stratejisi” çerçevesinde bankalar için önümüzdeki altı ay için geçerli olacak yeni dövizden TL’ye dönüşüm hedefleri ve tahvil yükümlülükleri belirledi.
FAİZLER YÜKSELİR
Reuters’ın haberine göre TCMB son kararlarıyla bankaları her ay milyarlarca dolar eşdeğeri döviz cinsi mevduatı TL’ye çevirmeye zorlarken bankalar hedefleri tutturamazlarsa Hazine tahvilleri başta olmak üzere yeni yükümlülüklerle karşı karşıya kalacaklar. Bankalara en az yüzde 60 TL cinsi mevduat hedefi getiren TCMB bu hedefin altında kalan bankalar için maliyetleri artıran düzenleme değişiklikleri yaparken bankacılar bu hedefe ulaşmak isteyen bankaların TL mevduat ve KKM hesaplara verdikleri faizi yükselteceğini tahmin ediyorlar.
Yeni düzenlemelere göre daha önce TL mevduat payı yüzde 50 altında kalırsa 7 puan ek menkul kıymet tesis etmek zorunda olan bankalar artık yüzde 60 altında kalınca 7 puan ek menkul kıymet tesisinde bulunacak.
Kredilerde ise referans orandan belirli bir oranda yüksek faiz/kâr payı oranı bulunan ihtiyaç kredilerinde menkul kıymet tesisi oranı yüzde 90’dan yüzde 150’ye yükseltilecek. TL’nin toplam mevduat içindeki payı yüzde 60’ın altında olan bankalara ilave 5 puan yabancı para zorunlu karşılık uygulanacak. TÜFE’ye endeksli tahviller için yüzde 70 olan iskonto oranı da yüzde 80’e yükseltildi.
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