Merkez bankası: 'Gıda fiyatları tarihsel ortalamanın üzerinde arttı'

Yayınlanma: 04 Nisan 2023 - 10:27

Güncelleme: 04 Nisan 2023 - 10:28

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) mart ayı enflasyon değerlendirmesinde gıda fiyatlarına vurgu yaptı.

TCMB değerlendirmesinde martta yıllık enflasyonun tüm ana gruplarda düşüş kaydettiğini belirtti.

Enerji grubu fiyatlarının, kur ve emtia fiyatlarındaki görünüme paralel olarak ılımlı seyretmeye devam ettiğini belirten TCMB Türk lirasındaki istikrarlı seyir ve ithalat fiyatlarındaki olumlu görünüme ek olarak, giyim ve ayakkabı sektöründe sezon indiriminin Mart ayında da devam etmesinin etkisiyle, temel mal grubunda aylık fiyat artışının yavaşladığını ifade etti.

Gıda fiyatlarının bu dönemde temelde kırmızı et ve işlenmiş et ürünleri öncülüğünde tarihsel eğiliminin üzerinde bir oranda arttığını söyleyen TCMB aylık tüketici fiyatlarının seyrinde gıda ile birlikte öne çıkan bir diğer kalem olan hizmetlerde büyük ölçüde kira, yemek hizmetleri, eğitim ve paket turların etkisinin hissedildiğini belirtti.

TCMB değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı: Mart ayında üretici fiyatları aylık artışı enerji fiyatlarında belirginleşen gerilemenin desteğiyle oldukça zayıflamıştır. Bu görünüm altında, B ve C endekslerinde yıllık enflasyon yavaşlamaya devam etmiştir. Mevsimsellikten arındırılmış çekirdek göstergelerde Ekim 2021’den bu yana en düşük aylık artış oranı kaydedilmiştir.

ENFLASYONA EN YÜKSEK KATKI GIDA DA

Tüketici enflasyonu mart ayında hız kesmeye devam ederken, bir yılın en düşük seviyesinde kalmaya devam etmişti. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) bir önceki yılın aynı ayına göre beklentilerin altında yüzde 50,51 oranında arttı. Aylık enflasyona en yüksek katkı gıda kaleminden geldi, giyim ve ayakkabıdaki düşüş ise yükselişi sınırladı.

Yıllık enflasyonda ana gruplar içinde en yüksek artış yüzde 70,73 ile lokanta ve otellerde oldu. Bu grubu yüzde 67,89 ile gıda ve alkolsüz içecekler ve yüzde 64,68 ile sağlık takip etti.

Aylık bazda ise en yüksek artış yüzde 6,30 ile eğitim grubunda oldu. Bu grubu yüzde 3,85 ile lokanta ve oteller, yüzde 3,84 ile gıda ve alkolsüz içecekler izledi. Aylık bazda en yüksek düşüş ise yüzde 1,92 ile giyim ve ayakkabı grubunda yaşandı.