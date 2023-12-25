TCMB'den TL depo ihalesi

Yayınlanma: 25.12.2023 - 10:41

Güncelleme: 25.12.2023 - 10:42

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 80 milyar lira ile sınırlı olmak üzere depo alım ihalesi açtığı bildirildi.

TCMB, piyasadaki fazla likiditeyi sterilize etmek amacıyla 22 Aralık Cuma günü TL depo ihalelerine başlamıştı. TL depo ihaleleri, yaklaşık 17 yılın ardından yeniden açılmıştı.