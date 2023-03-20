Merkez Bankası'ndan yüksek kur talebi! Net döviz fazlası olan firmalara
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) bankalardan net döviz fazlası olan firmalara daha yüksek kur uygulamasını talep ettiği belirtildi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) bankalardan firmaların Döviz fazlalarına göre kur uygulamalarını talep ettiği ifade edildi.
Bloomberg'in konuya yakın kaynaklardan edindiği bilgiye göre daha önce bireysellere döviz satışında bankalardan kuru 19,15’ten 19,20’lere çıkarmasını isteyen TCMB, döviz fazlasına sahip firmalara da aynı kurun uygulanmasını talep etti.
TCMB, dövize talebi durdurmak için bireysel yatırımcılara uygulanacak minimum Dolar/TL kurunu kademeli olarak artırmıştı.
TCMB net döviz açığı olan firmaların 19,01 seviyesindeki spot kurdan döviz alımı yapabileceğini belirtti.
Kaynaklara göre tek seferde 2,5 milyon dolardan fazla döviz alımı yapacak firmalardan TCMB’ye bildirim yapmaları da istenecek.
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