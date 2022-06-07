Merkez Bankası'nın 30.6 milyar dolarlık barutu kaldı

07 Haziran 2022 Salı, 09:14

Enflasyonun son 24 yılın zirvesine çıkması ile Merkez Bankası'nın (TCMB) uyguladığı para politikasının daha da bozulacağına yönelik beklentilerle dolarda 16.50 liraya kurulan baraj da yıkıldı.

Son beş ayda arka kapıdan yapılan döviz satışı 40 milyar dolara ulaşırken, Merkez Bankası'nın geriye 30.6 milyar dolarlık müdahale gücü kaldığı hesaplanıyor. Ekonomistler bu tutarın doları tutabilecek yeterlilikte olmadığını, ekonomi yönetiminin de bunu bildiği için döviz arayışına girildiğini belirtiyor.

ÜLKE SWAPLARI HARİÇ

TCMB verilerine göre 27 mayıs itibarıyla altın ve SDR (özel çekme hakları) hariç TCMB döviz rezervi 53.6 milyar dolar, aynı tarihte ülke swapları ise 23.1 milyar dolar seviyesinde idi.

Sözcü'den Mehtap Özcan Ertürk'ün haberine göre, Hazine ve bankacılık uzmanı Kerim Rota, ülke swaplarının satılamayacağını zaten anlaşma yapılan ülke paralarının konvertabl (dönüşebilen) olmadığını belirterek, tüm bunlar hariç satılabilir rezerv tutarının 30.6 milyar dolar olduğunu kaydetti. Gelecek Partisi Ekonomi Politikaları Başkanı Kerim Rota, ekonomi yönetiminin de rezervlerin yetmeyeceğinin farkında olduğunu, bu nedenle de ihracatçıların TCMB'ye döviz satışında oranın yüzde 25'ten yüzde 40'a çıkarıldığını söyledi.

KUR SERBEST BIRAKILDI

Rota, “Satılabilir rezerv tutarının yetersiz oluşu nedeniyle yavaş yavaş kuru serbest bırakıyorlar ve kademe kademe yükselmesine izin veriyorlar” dedi. İstanbul Analystic‘in dün sabah yayınladığı raporda hafta içinde TCMB'nin piyasaya dolaylı yoldan müdahalesini nerdeyse sıfırladığı aktarıldı. Bunun piyasaya müdahalelerin bir göstergesi olan brüt döviz rezervlerdeki yükselişte de görüldüğü kaydedildi.

DOLAR 16.60 LİRA BORSA ZİRVEDE

Enflasyonun mayısta yüzde 73.5 ile 24 yılın zirvesine çıkmasıyla dolar 16.50 lira direncini de kırdı.

Yeni haftaya 16.5660 liradan başlayan kurda 16.6164 lira test edildi. Euro ise dün 17.9516 lirayı gördü. Piyasalar TCMB'nin döviz kurunu nasıl kontrol edeceğine yönelik gelişmeleri izlerken, ‘süper bono/tahvil' konusunda herhangi bir gelişme olmaması nedeniyle satış baskısından kurtulan borsa ise yükseliyor. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi gördüğü en yüksek seviye rekorunu 2.654 puana taşıdı. Endeksi günü yüzde 1.8 kazançla 2.648 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.