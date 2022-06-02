Merkez Bankası brüt rezervleri arttı
Net uluslararası rezervler 20 Mayıs 2022'de yılın en düşük seviyesine geldikten sonra yeniden yükselişe geçti.
TCMB tarafından 'Haftalık Para ve Banka İstatistikleri' yayımlandı.
Buna göre, 27 Mayıs itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 1 milyar 274 milyon dolar artışla 61 milyar 285 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 20 Mayıs'ta 60 milyar 11 milyon dolar seviyesindeydi.
Söz konusu dönemde altın rezervleri, 1 milyar 361 milyon dolar yükselerek 40 milyar 250 milyon dolardan 41 milyar 611 milyon dolara ulaştı.
Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 27 Mayıs haftasında bir önceki haftaya kıyasla 2 milyar 636 milyon dolar artarak 100 milyar 261 milyon dolardan 102 milyar 897 milyon dolara yükseldi.
TCMB'nin toplam rezervi 20 Mayıs itibarıyla yaklaşık 1.6 milyar dolar düşüşle 100 milyar dolara, uluslararası net rezervler ise art arda beşinci haftada da düşüşle 10 milyar doların altına gerilemişti. Swap hariç rezervler ise aynı dönemde eksi 52 milyar dolara kadar gerileyerek daha önce büyük siyasi ve ekonomik değişimleri beraberinde getiren eksi 60 milyar dolara bir kez daha yaklaşmıştı.
TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):
|Tarih
|Altın Rezervleri
|Brüt Döviz Rezervleri
|Toplam Rezervler
|29.01.2021
|42.169
|53.367
|95.536
|26.02.2021
|40.719
|54.495
|95.214
|26.03.2021
|39.746
|50.894
|90.640
|30.04.2021
|40.936
|46.915
|87.851
|28.05.2021
|43.884
|48.721
|92.605
|25.06.2021
|40.918
|59.240
|100.158
|30.07.2021
|41.592
|64.128
|105.721
|27.08.2021
|40.308
|77.956
|118.265
|24.09.2021
|39.205
|82.840
|122.044
|28.10.2021
|39.679
|84.105
|123.463
|26.11.2021
|39.122
|87.024
|126.146
|31.12.2021
|38.489
|72.564
|111.052
|28.01.2022
|38.577
|71.636
|110.214
|25.02.2022
|42.944
|70.200
|113.144
|25.03.2022
|42.399
|65.638
|108.037
|01.04.2022
|42.104
|66.857
|108.961
|08.04.2022
|42.195
|67.718
|109.913
|15.04.2022
|43.260
|69.037
|112.297
|22.04.2022
|42.820
|66.096
|108.916
|29.04.2022
|41.467
|65.398
|106.865
|06.05.2022
|41.641
|66.019
|107.659
|13.05.2022
|40.743
|61.198
|101.941
|20.05.2022
|40.250
|60.011
|100.261
|27.05.2022
|41.611
|61.285
|102.897
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