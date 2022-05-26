Merkez Bankası'nın 'sabit faiz' kararına tepki yağıyor

26 Mayıs 2022 Perşembe, 14:26

Yıllık enflasyonun yüzde 69.97'ye yükselmesi ve geçen aylardaki faiz indirimlerinin kur krizini tetiklemesi ardından TCMB, geçen ay olduğu gibi bu ay da politika faizinde değişikliğe gitmedi.

Merkez Bankası'nın söz konusu kararının ardından milletvekilleri ve ekonomistler sosyal medya hesaplarından tepki gösterdi.

CHP İzmir Milletvekili Tucay Özkan Twitter hesabından yaptığı paylaşımında "Faiz sebep enflasyon neticedir diyordunuz. Faizi neden indirmediniz? Nas'a ne oldu? Beceriksizliğiniz, tutarsızlığınız, yanlış politikalarınız ülkemizi batırıyor. İlk seçimde gideceksiniz az kaldı" ifadelerine yer verdi.

Faiz sebep enflasyon neticedir diyordunuz. Faizi neden indirmediniz? Nas'a ne oldu? Beceriksizliğiniz, tutarsızlığınız, yanlış politikalarınız ülkemizi batırıyor. İlk seçimde gideceksiniz az kaldı. — Tuncay ÖZKAN (@ATuncayOzkan) May 26, 2022

Demokrat Partisi Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt da tepki gösteren isimlerden biri oldu. Enginyurt paylaşımında "Allah'ın emirlerini uygulamaya devam mı? Diyeceğimde, yine pas geçtiniz Hacı. %14 NAS a göre haram değil mi? Abi 2 tık düşürseydiniz, hiç olmazsa sizinkilere gün doğardı" dedi.

Allah'ın emirlerini uygulamaya devam mı? Diyeceğimde, yine pas geçtiniz Hacı.

%14 NAS a göre haram değil mi?

Abi 2 tık düşürseydiniz, hiç olmazsa sizinkilere gün doğardı. — Cemal Enginyurt (@cenginyurt52) May 26, 2022

CHP Ekonomi Masası Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak ise sosyal medya hesabından tükeci enflasyonu ve Merkez Bankası'nın politika faizinin birlikte gösterildiği tabloyu paylaşarak "Nas bu ay da pas" diyerek tepki gösterdi.

Öztrak yaptığı diğer paylaşımda ise "Merkez Bankası yine 'enflasyonun sorumlusu ben değilim' demiş.Bir Merkez Bankası her şeyden vazgeçebilir. Ama sorumluluklarından vazgeçemez. Yetkilerini saraya devredeneler, Sorumluluktan kaçamaz" ifadelerine yer verdi.

Merkez Bankası yine "enflasyonun sorumlusu ben değilim" demiş.

Bir Merkez Bankası her şeyden vazgeçebilir.

Ama sorumluluklarından vazgeçemez.

Yetkilerini saraya devredeneler,

Sorumluluktan kaçamaz. pic.twitter.com/w9FwxcwbbN — Faik Öztrak (@faikoztrak) May 26, 2022

Merkez'in kararının ardından tepki paylaşımlarının başında ekonomist Mahfi Eğilmez'in paylaşımı da geliyor. Eğilmez, yaptığı paylaşımda kurun yükseleceğine dikkat çekerek "TCMB istikrarı seçti: Faiz düşük kalacak, kur yükselecek, cari açık fazlaya dönüşecek, yerli üretici ithalattan vazgeçip imalata dönecek, maliyetler ve enflasyon düşecek. Buraya kadar açık da niye döviz satıp kuru düşük tutmaya çalışıyorlar o kısmı anlaşılamıyor" ifadelerine yer verdi.

TCMB istikrarı seçti: Faiz düşük kalacak, kur yükselecek, cari açık fazlaya dönüşecek, yerli üretici ithalattan vazgeçip imalata dönecek, maliyetler ve enflasyon düşecek. Buraya kadar açık da niye döviz satıp kuru düşük tutmaya çalışıyorlar o kısmı anlaşılamıyor. — Mahfi Eğilmez (@mahfiegilmez) May 26, 2022

Tepki paylaşımı yapan bir diğer ekonomist olan Şenol Babuşcu yaptığı paylaşımdan TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu'na "Vicdanın rahat mı?" diyerek seslendi. Babuşcu paylaşımında şu sözlere yer verdi:

Merkez Bankası Başkanı Prof.Dr. Şahap Kavcıoğlu koltuk uğruna yaptıkların ve yapmadıklarından dolayı vicdanın rahat mı?