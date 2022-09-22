Merkez’in net rezervi geçen hafta 2 milyar dolar azaldı
TCMB'nin net uluslararası rezervleri geçen hafta 2 milyar dolar düşüşle 12.09 milyar dolara inerken temmuz ortasından bu yana kaydettiği yükselişin yaklaşık yarısını geçen iki ayda yitirmiş oldu.
TCMB’nin net uluslararası rezervleri geçen hafta 2 milyar dolar düşüşle 12.09 milyar dolara inerken temmuz ortasından bu yana kaydettiği yükselişin yaklaşık yarısını geçen iki ayda yitirmiş oldu.
Net rezervler temmuz ayının başlarında 6.1 milyar dolar ile 2002’den bu yana en düşük seviyeyi görmüştü. Ardından ise temmuzun son haftası ile ağustos ayının ilk iki haftası yaklaşık 9 milyar dolar artışla tarihi dip seviyelerden kısmen toparlandı.
TCMB’nin brüt rezervi, geçen hafta bir önceki haftaya göre 1 milyar dolar artışla 114,7 milyar dolara yükseldi.
Merkez’in swap hariç net rezervi ise aynı dönem aralığında -52,5 milyar dolar iken -52,9 milyar dolara geriledi.
KİT’LERE YAPILAN DÖVİZ SATIŞLARINDA SERT DÜŞÜŞ
TCMB’nin döviz rezervleri, ihracatçıların döviz gelirlerinin bankaya satışı ve KKM gibi adımlardan destek bulsa da, döviz piyasasına müdahaleler ve BOTAŞ başta olmak üzere KİT’lere yaptığı döviz satışları ile yıl içinde sert düşüşler kaydetti.
TCMB temmuz ve ağustos aylarında Eylül 2021’den bu yana ilk defa KİT’lere herhangi bir döviz satışında bulunmadı.
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