CHP'li Faik Öztrak'tan Nebati ve Merkez Bankası'na zor sorular: '2011'den sonra ne oldu da kaynağı belirsiz finansman girişi şaha kalktı?'

20 Eylül 2022 Salı, 14:18

Faik Öztrak, sosyal medya hesabında bugün yaptığı paylaşımda, 2011’den sonra artan kaynağı belirsiz finansman girişlerine dikkat çekti.

Öztrak, Nureddin Nebati ve Merkez Bankası’nın sosyal medya hesaplarını da etiketleyerek yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

“Sayın Nureddin Nebati ve Merkez Bankası, 2011'den sonra ne oldu da ülkemize kaynağı belirsiz finansman girişi şaha kalktı? Bu konuda milletimize doyurucu bir açıklama yapacak mısınız?”