Merkez Bankası'nın döviz ihalesine yine teklif yok

18 Ocak 2022 Salı, 16:38

TCMB, Türk Lirası Uzlaşmalı Vadeli Döviz Satım İhalelerine ilişkin olarak, ihalelere sadece küçük ve orta büyüklükteki işletmeler (KOBİ) adına katılım sağlanabileceğini bildirmişti. İlgili tebligatta işlem teklif miktarının en az 100 bin dolar ve katları olacağı, her bir ihalede bir müşteri adına toplam teklif tutarının ise en fazla 1 milyon dolar olacağı kaydedilmişti.

TEKLİF YOK

Bankanın açtığı 100 milyon dolar tutarlı 1 ay vadeli ihaleye teklif gelmedi. 100 milyon dolar tutarındaki 3 ay vadeli ihalede ise teklif 500 bin dolarda kaldı. 3 ay vadeli ihalede ortalama fiyat 14,30 seviyesinde oluştu.

DAHA ÖNCE DE TEKLİF GELMEMİŞTİ

4 ve 11 Ocak'ta yapılan 1 ay vadeli ihalelere de teklif gelmemişti.

21 ARALIK'TA DUYURULMUŞTU

TCMB 21 Aralık'ta ihracatçı ve ithalatçı firmalara kur riskini yönetebilmeleri amacıyla Banka nezdinde ihale yoluyla ve Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında TL uzlaşmalı vadeli döviz satışı gerçekleştirileceğini bildirmişti.

TCMB tarafından yapılan açıklamada, ihracatçı ve ithalatçı firmalara kur riskini yönetebilmeleri amacıyla, Banka nezdinde ihale yoluyla ve Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında (VİOP) TL uzlaşmalı vadeli Döviz satışı yapılacağı belirtilmişti.

1 ve 3 ay vadeli olarak gerçekleştirilecek TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalelerine ilişkin takvimin kamuoyu ile ayrıca paylaşılacağı, firmaların söz konusu ihalelere bankalar aracılığıyla katılım sağlayabileceği kaydedilen açıklamada, "Ayrıca, ihracatçı ve ithalatçı firmalar VİOP’ta gerçekleştirilecek vadeli döviz alım taleplerini bankalar aracılığıyla Döviz Piyasaları Müdürlüğüne iletebilecektir" ifadeleri kullanılmıştı.