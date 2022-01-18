Doların ardından akaryakıt fiyatlarına bir darbe daha
Dolarda yatay seyir sürerken Brent petrolün varil fiyatı son 1 haftada yüzde 4.8 yükselerek 87 doları aştı. Son 7 yılın zirvesine yükselen petrol fiyatlarının, pompa fiyatlarına da yansıması bekleniyor.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayının başında 2021 yılı enflasyonunu açıklamış, yıllık enflasyon yüzde 36,08 olarak belirlenmişti. TL'nin sürekli artan negatif getiri etkisi ve enflasyonda daha da yükseliş yaşanabileceği beklentisi dolar/TL'de en büyük endişe kaynağı.
Akaryakıt fiyatlarında geçen ay dolardaki hızlı yükselişin etkisiyle önemli artışlar yaşanmıştı. Aralık başında Ankara'da ortalama 9.16 lira olan benzinin litre fiyatı son olarak 7 Ocak'ta gelen zamla beraber 13.66 liraya çıktı. Aynı dönemde motorin de 9.42 liradan 13.85 liraya çıktı.
YENİ ZAMLAR GELEBİLİR
Doların 13.40-13.50 TL civarındaki yatay seyrini sürdürmesi ile birlikte uluslararası piyasalarda petrol fiyatlarının yükselmesi yeni zamların gelme ihtimalini doğurdu.
Uluslararası piyasalarda brent petrolün varil fiyatı bugün yüzde 1.4 yükselerek 87.7 doları gördü. Petrol fiyatı böylece Ekim 2014'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.
Bu yükselişte halihazırda var olan arz endişelerine yenilerinin eklenmesi etkili oldu.
ZAM BEKLENTİSİ GÜÇLENDİ
Bunun yanında OPEC+ üyelerinin üretimi artırmaları için kendilerine tanınan kotaları kullanamadıkları, OPEC+ üretiminin hedeflenen günlük 400 bin varillik artışı sağlayamadığı haberlerinin de petrol fiyatlarına destek verdiği belirtildi.
Tüm bunların katkısıyla son 1 haftada Brent petrolün varil fiyatı yüzde 4.8 yükseldi. Son 1 aydaki yükseliş ise yüzde 22'yi buldu.
Bu hızlı artış akaryakıt pompa fiyatlarında da yükseliş yaşanacağı beklentisini beraberinde getirdi.
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