Merkez Bankası'nın faiz indirimi dolarda yükselişi sürdürdü: Dolar ne kadar oldu? (23 Eylül 2022)

23 Eylül 2022 Cuma, 09:41

TCMB, faiz indirimiyle yüzde 80'e ulaşan enflasyona rağmen ekonomik büyümeye öncelik vereceğine dair bir kez daha net mesaj verdi.

GÖZLER ERDOĞAN'IN YAPACAĞI TOPLANTIYA ÇEVRİLDİ

Yatırımcılar AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, bugün İstanbul'da ekonomi gündemli yapacağı toplantıdan çıkabilecek sonuçları izleyecekler.

Reuters'a bilgi veren kaynaklar toplantıda Rusya ile mutabakatlar, ekonomi genel durum, borsa, yaptırım ve Mir konularının gündemde olacağını belirtti.

Rus Mir banka kartları, bazı bankaların kullanımlarını askıya almasına rağmen işlemeye devam ediyor. Mir, Türkiye'ye gelen Rus turistler tarafından yaygın olarak kullanılıyor. Mir'i kullanan bankalar arasında Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank bulunuyor.

NATO üyesi olan Türkiye, Moskova ve Kiev arasında bir denge tutturma çabası kapsamında hem Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini eleştirerek Ukrayna'ya silah yardımı yapıyor, hem de Rusya'ya yönelik yaptırımlara karşı çıkarak Rusya ile ticari, turistik ve yatırım ilişkilerini sürdürüyor. Ancak Ukrayna'nın Rus işgaline karşı son haftalardaki askeri başarılarına Moskova'nın seferberlik ile cevap vermesiyle savaşın daha da tırmanacağından endişe duyuluyor.

TCMB ayrıca ticari müşterilerden alınabilecek ücretlere ilişkin tebliğde değişikliğe gitti. Değişiklik kredileri tahvil ile ilişkilendiren ve geçen ay yapılan kapsamlı düzenlemelerin ücretlere de vadeye göre düzenleme getirilmesini gerektirmesiyle yapıldı.

TL DOLAR KARŞISINDA DEĞER KAYBINI SÜRDÜRÜYOR

Dolar/TL dün faiz indiriminin hemen ardından 18.42 ile yeni tarihi zirvesine yükseldi. Ancak kur bu seviyede kalıcı olmadı. Bankacılar mevcut kur politikasını kamu kontrollü olarak tanımlıyor. TCMB ihracat gelirlerinin rezerve alınması ve ithalat kaynaklı döviz ihtiyaçlarının rezervlerden karşılanması gibi uygulamalarla döviz piyasasında yön belirleyici olarak görev yapıyor.

TL dünkü hareket de dahil edildiğinde geçen ay yapılan sürpriz faiz indiriminden beri dolar karşısında yüzde 2.5 değer kaybetti. Kur bu sabah 09.02'de 18.34/18.37 seviyesindeydi.

Birikimli olarak bakıldığında ise TL, nisan sonundan beri yüzde 19.3, yılbaşından beri yüzde 28.4, son bir yılda ise yüzde 54.5 değer kaybetti. TL geçen yıl da yüzde 40'ın üzerinde değer kaybı yaşamıştı.

TCMB faiz indirimleri ile birlikte önce döviz takiben kredi ve tahvil piyasasında da kendisini daha belirleyici konuma getirmişti. Adımlar kredileri hükümetin istediği alanlara yönlendirmeyi amaçlarken dışarıda kalanlardan sert eleştiriler almıştı.

Politikalarla net ihracat, istihdam, yatırım odaklı kredilere öncelik verilirken bu sayede kalıcı cari fazlaya ulaşılması ve bu dengenin enflasyonda da kalıcı bir düşüş getireceği öngörülüyor.