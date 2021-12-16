Merkez Bankası'nın faiz kararı akıllara Bakan Nureddin Nebati'nin kardeşi Seyidullah Nebati'yi getirdi

16 Aralık 2021 Perşembe, 14:27

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yüzde 15 olan politika faizini yüzde 14'e düşürdü.

TCMB'nin Aralık ayı politika faizini 100 baz puan indirmesinin ardından ise TL'deki değer kaybı hızla artmaya başladı. Kararın ardından dolar/TL 15,21'lerden 15,68 seviyelerine yükseldi. Euro/TL ise 17,61'lerde işlem gördü.

Öte yandan 100 baz puanlık faiz indirimi, yeni atanan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin kardeşi iş insanı Seyidullah Nebati'nin dünkü açıklamasını akıllara getirdi.

"BİR PUAN İNDİRECEK" DEMİŞTİ

Bloomberg HT'den Burak Karagöz'e konuşan Seyidullah Nebati açıklamasında, "Yarınki Merkez Bankası toplantısının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Merkez Bankası'nın bence pas geçmesi lazım. Ama kanaatimce bir puan falan gibi bir indirim yapacaktır" ifadelerini kullanmıştı.

Bakan Nebati'nin kardeşinin bir puanlık indirim olacak açıklamasının ardından TCMB'nin faizi yüzde 15'ten 14'e indirmesi dikkat çekti.