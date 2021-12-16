Son dakika | Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası dolarda son durum
Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası dolar/TL 15,65'e yükseldi.
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası merakla beklenen faiz kararını açıkladı.
TCMB, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 100 baz puan indirerek yüzde 14'e düşürdü.
Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından dolar/TL 15,21'lerden 15,68 seviyelerine yükseldi.
Euro/TL ise 17,61'lerde işlem görüyor.
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