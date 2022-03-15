Merkez Bankası’nın faiz kararı bekleniyor... Süper bono gelebilir

15 Mart 2022 Salı, 02:00

Bölgesel riskler, artan enerji maliyetleri ve yüzde 54.4’e tırmanan enflasyona rağmen Merkez Bankası’nın politika faizini yüzde 14 seviyesinde sabit tutması bekleniyor.

Faizde sürpriz beklenmediğini söyleyen Ekonomist Evren Devrim Zelyut, “Dolar 15 lira olursa Kur Korumalı Mevduatların yükü 43 milyar lira olur, bunu ödemeyi göze almışlar. Ancak lirayı güçsüzleştirirken üzerimize gelecek kur krizinden ekonomiyi koruyacak kısa vadeli tek çare 1990’lardaki gibi, çok yüksek faiz içeren (süper bono gibi) enstrümanlar olur” dedi.

Prof. Dr. Sadi Uzunoğlu, dövizdeki hareketin cari açıktan kaynaklandığını belirterek “Kurda önlenemez bir yükseliş olursa Merkez Bankası mecburen faiz artırır ve o da yetmezse süper bono gibi enstrümanlar devreye girer” diye konuştu. Sosyal medya hesabında hükümetin faiz inadının enflasyonu çıldırttığını söyleyen Prof. Dr. Özgür Demirtaş ise “Sonunda ne olacağını yazayım: Ya faiz artıracaklar ya Süper Bono çıkaracaklar” dedi.



