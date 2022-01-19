Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi dolar kuru için endişelendiren tahmin

19 Ocak 2022 Çarşamba, 15:40

Merkez Bankası'nın 20 Ocak'ta vereceği faiz kararı merakla bekleniyor. 2021 yılında alınan faiz düşürme kararları sonrası piyasalarda hareketlilik yaşanmış ve Kur Korumalı Mevduat Hesabı hayata geçirilmişti.

Merkez Bankası'nın alacağı faiz kararı yurtiçi piyasalarda ekstra önem kazanmış durumda. Karar 20 Ocak Perşembe günü saat 14.00'te Merkez Bankası'nın resmi internet sitesi üzerinden açıklanacak.

'YAZIK BU ÜLKEME'

Merkez Bankası'nın aldığı faiz kararları ve piyasalara etkisiyle ilgili Cumhuriyet TV'ye konuşan Prof. Dr. Veysel UIusoy, alınan kararların ekonomik bir planlama süzgecinden geçirilmesi gerektiğini belirtti ve şu sözleri söyledi: ''Sözel olarak bir kimsenin faiz açıklaması, dikte etmek anlamına gelir. Faizi düşüreceğiz söylemleri, bu halka yapılabilecek en büyük kötülüktür. Yazık bu ülkeme! İnsanlar kişi, firma bağlamında iflasa sürükleniyor.''

'İNSANLARI GELİRSİZLEŞTİRDİNİZ'

Kısır bir döngü üzerinde dolaşıldığını belirten Ulusoy, Türk Lirası'nın 2022 yılında %20-25 oranında değer kaybedeğini iletti ve şu sözlerle konuşmasını sonlandırdı: ''Yarın Merkez Bankası’nın vereceği kararın hiçbir etkisi olmayacak. Artık yatırımlar fazie duyarlı bir yapıda değil. Faizi 1’e de düşürseniz, insanların ev alacak, araba alacak halleri kalmadı. İnsanları gelirsizleştirdiniz. Yaklaşık olarak 4,5 liralık bir bedel demektir. 20 Lira aslında 2022’nin sonunda piyasaların beklediği bir değerdir. Bir döviz krizi ise bizi 20 liranın üzerine taşıyacaktır.''