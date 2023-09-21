Faiz kararına ekonomistlerden ilk tepkiler: 'Ezbere konuşan, mandacı denilen ekonomistlerin sözüne geliniyor'

Yayınlanma: 21.09.2023 - 16:27

Güncelleme: 21.09.2023 - 16:34

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizini piyasanın ortalama beklentisi doğrultusunda 500 baz puan artışla yüzde 30'a yükseltti.

Böylelikle Merkez Bankası dört ayda 21.5 puanlık faiz artışı yapmış oldu.

Reuters, Foreks, Boolomberg HT, JP Morgan, Morgan Stanley, Standard Chartered, AA Finans,TCMB Piyasa Anketi politika faizinin 5 puan artışla yüzde 30'a çıkarılmasını bekliyordu.

Enflasyon temmuz ve ağustosta öngörülenin üzerinde gerçekleştiğini bildiren PPK, yurt içi talepteki güçlü seyir ve hizmet fiyatlarındaki katılık devam ederken, petrol fiyatlarındaki artış ve enflasyon beklentilerinde süregelen bozulmanın enflasyonda ilave yukarı yönlü baskı oluşturduğuna dikkat çekti.

Ekonomi yönetiminin değişmesi sonrası yetersiz bulunan faiz artışları son bulmuş, karar piyasalarca olumlu karşılanmıştı.

Merkez Bankası‘nın bugünkü kararı da piyasa beklentilerine paralel olarak kaydedildi.

Ekonomistlerin ilk yorumlarıysa şöyle:

Yüzde 19 faizi beğenmediler, 1050 baz puan indirerek yüzde 8,5'e getirdiler.



Şimdi indirdiklerinin hepsini geri verdikleri gibi üzerine 1050 puan daha verip en az 29,50 seviyesine getirmeleri bekleniyor.



"Ezbere konuşan, mandacı" denilen ekonomistlerin sözüne geliniyor. — Tunç Şatıroğlu (@TuncSatiroglu) September 21, 2023

Rahvan para politikası...'Enflasyon önden koşsun, ben yetişirim' diyen merkez bankası...

TL'yi başkaları mı cazip kılacak?

Aralık sonuna kadar kendi tahmini % 14 ilave artış (yıllık % 41) faizini ise % 30'a çekebiliyor. — Uğur Gürses ?? (@ugurses) September 21, 2023

"Yurt içi talepteki güçlü seyir ve hizmet fiyatlarındaki katılık, petrol fiyatlarındaki artış ve enflasyon beklentilerinde bozulma enflasyonda ilave yukarı yönlü baskı oluşturmaktadır

Bu unsurlar, enflasyonun yıl sonunda Enflasyon Raporu’ndaki tahmin aralığının üst sınırına yakın… pic.twitter.com/Zh488U4OwZ — İris Cibre ?? (@iriscibre) September 21, 2023

Merkez Bankasını kararından ötürü tebrik ederim. Bu kararların devamını dilerim.



Ayrıca ilk dakikalarda Dövize sert müdahale yapmadıkları için de tebrik ederim...



Daha çok yolumuz var. — Özgür Demirtaş (@ProfDemirtas) September 21, 2023

TCMB’den net bir iletişimle, doğru yönde atılmış bir adım. Emeği geçenleri tebrik ediyorum. https://t.co/4jvYZBhKob — Hakan Kara (@ali_hakan_kara) September 21, 2023