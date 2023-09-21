Faiz kararına ekonomistlerden ilk tepkiler: 'Ezbere konuşan, mandacı denilen ekonomistlerin sözüne geliniyor'

Merkez Bankası'nın bugünkü toplantısında politika faizini 500 baz puan artışla yüzde 30'a yükseltmesi sonrası ekonomistlerden ilk değerlendirmeler geldi. Bazı ekonomistler faiz artışı olumlu bulurken bazıları ise eleştirdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.09.2023 - 16:27
Faiz kararına ekonomistlerden ilk tepkiler: 'Ezbere konuşan, mandacı denilen ekonomistlerin sözüne geliniyor'
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Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizini piyasanın ortalama beklentisi doğrultusunda 500 baz puan artışla yüzde 30'a yükseltti.

Böylelikle Merkez Bankası dört ayda 21.5 puanlık faiz artışı yapmış oldu.

Reuters, Foreks, Boolomberg HT, JP Morgan, Morgan Stanley, Standard Chartered, AA Finans,TCMB Piyasa Anketi politika faizinin 5 puan artışla yüzde 30'a çıkarılmasını bekliyordu. 

Enflasyon temmuz ve ağustosta öngörülenin üzerinde gerçekleştiğini bildiren PPK, yurt içi talepteki güçlü seyir ve hizmet fiyatlarındaki katılık devam ederken, petrol fiyatlarındaki artış ve enflasyon beklentilerinde süregelen bozulmanın enflasyonda ilave yukarı yönlü baskı oluşturduğuna dikkat çekti.

Ekonomi yönetiminin değişmesi sonrası yetersiz bulunan faiz artışları son bulmuş, karar piyasalarca olumlu karşılanmıştı.

Merkez Bankası‘nın bugünkü kararı da piyasa beklentilerine paralel olarak kaydedildi.

Ekonomistlerin ilk yorumlarıysa şöyle:

 


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