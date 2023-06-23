Merkez Bankası'nın kararının ardından Fatih Altaylı'dan dikkat çeken 'faiz' yorumu: 'Biz bu b...ku niye yedik?'

Yayınlanma: 23.06.2023 - 10:50

Güncelleme: 23.06.2023 - 11:37

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını açıkladı. Buna göre, politika faizi yüzde 8,50'den yüzde 15'e çıkarıldı. Merkez Bankası 27 ay sonra ilk kez faizleri artırmış oldu.

Faiz kararı öncesi güne yatay seyirde başlayan döviz kurları kararın açıklanmasının ardından sert yükselişe geçti.

Piyasalardaki hareketlilik sürerken gazeteci Fatih Altaylı, kendi internet sitesinde kaleme aldığı "Marabadan ağaya bir soru: Azar azar yiyince başka şey mi oluyor!" başlıklı yazısında 6,5 puan faiz artırımını değerlendirdi.

"BİZ BU B...KU NİYE YEDİK?"

Altaylı, Merkez Bankası'nın 27 ay sonra politika faizini yükseltme kararına ilişkin, "Faizi indiren iktidar bunu 'Nass'a yani Kur’an’ın emrine bağlamıştı. Şimdi artış tekrar başladı. 'Nass'a geçmiş olsun. Şimdi herkes 'Ne oldu, Kur’an’dan da mı vazgeçtiniz?' diye soruyor. Benim sorum ise bambaşka. Ben maraba ile ağa arasındaki çekişmenin sonundaki soruyu soracağım bir kez daha. 'Madem başa dönecektik, biz bu b.ku niye yedik?' ve hemen ekinde 'Azar azar yiyince başka şey mi yemiş oluyoruz?" diye sordu.

"TÜRKİYE’Yİ ÖYLE BİR CEHALET YÖNETİYOR Kİ..."

Altaylı'nın yazısından ilgili kısım şu şekilde:

"Piyasa en az yüzde 25 faizi satın aldığı için de, faiz artışı beklentiyi karşılamadı ve dolar dünden bugüne yüzde 8 arttı, TL ciddi değer kaybetti. Mehmet Şimşek’in piyasayı 'sözlü teskin' çabası da işe yaramadı ve kamunun dolar satışlarına rağmen yükseliş sürdü.

Parası olup dün 1 milyon dolar alan, bir günde 2 milyon TL para kazandı. Bu para nereden çıkacak diye merak ediyorsanız etmeyin, sizden benden çıkacak. Ama belli ki, bu faiz artışları sürecek. Önümüzdeki ay bir yüzde 6 daha artırırlar.

Ancak Türkiye’yi öyle bir cehalet yönetiyor ki, bir seferde yapsa işe yarayacak olan reçete parça parça yapınca Türkiye’nin soyulmasından başka hiçbir işe yaramıyor. Ya da belki de böyle olsun istiyorlar, onu da bilmemiz mümkün değil.

Haluk Bayraktar dün güzel bir benzetme yapmış, 'Enflasyon kanser, faiz kemoterapidir' demişti. Hakikaten iyi benzetme.

Ama kemoterapide doz önemlidir. Dozu iyi ayarlayamazsanız, hasta kesinlikle ölür. Ekonomi yönetimi dün dozu ayarlayamadı. Temmuz ayında da ayarlayamazsa, geçmiş olsun. Hatta başımız sağ olsun."