Fatih Altaylı'dan HDP iddiası: 'AK Parti ile anlaşalım' diyenlerin sayısı artıyor!

Yayınlanma: 21.06.2023 - 11:33

Güncelleme: 21.06.2023 - 11:47

14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinin yankıları da, seçim sonuçlarının üzerine yürütülen tartışmalar da devam ediyor.

Gazeteci Fatih Altaylı, seçimlerde CHP'yi destekleyen HDP'nin kararının değiştiğini ve parti içerisinde AKP ile anlaşma yapılmasını isteyenlerin sayısının da artış gösterdiğini iddia etti.

"MESELE MASADA KAÇ KİŞİ OLDUĞU DEĞİL..."

Altaylı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "6'lı değil gerekirse 16'lı masa kuracağım" sözlerine de değindiği "Saat kurabilir misiniz emin değilim" başlıklı yazısında, şunları kaydetti:

"Kemal Kılıçdaroğlu, 'Türkiye’nin aydınlığa çıkması için değil 6’lı masa, gerekirse 16’lı masa kuracağım' buyurdu.

Belli ki, ders almamış. Mesele masada kaç kişi olduğu değil, masadaki samimiyet ve uyum. Kılıçdaroğlu hepimizin takdir ettiği bir 6’lı masa kurdu. Kurdu da ne oldu! Masanın en önemli konusu bir Cumhurbaşkanı adayı belirlemekti. 1 yıl masada bu konuyu konuşturmadı.

Konu ne zaman açılsa kapattırdı. Dışardan bakanlar 'Herhalde isim belli ama açıklamıyorlar' diye düşündü. İsim kılıçdaroğlu’nun kafasında belliydi, kendisiydi ama son ana kadar paylaşmadı.

"KEMAL BEY HANGİ HAYAL ALEMİNDE YAŞIYOR"

Ve son toplantıda kendini dayattı. Haklı olarak itiraz eden ve o güne kadar defalarca 'Aday belirleyelim' talebi karşılıksız bırakılan Meral Akşener 'Oyunbozan' durumuna düşürüldü. Ve seçim kaybedildi. Ve şimdi 'Gerekirse 16’lı masa kurarım' diyor. Kemal Bey, hangi hayal aleminde yaşıyor ya da yaşatılıyorsunuz bilmiyorum, ama siz bundan böyle 'Saat bile kuramazsınız'.

"CHP İLE YÜRÜYEREK BİR ŞEY KAZANMADIK"

Benden duymuş olmayın, ama HDP şu anda 'Bu CHP ile yürüyerek hiçbir şey kazanamadık. Biz yeniden AK Parti ile anlaşalım' diyenlerin sayısı artıyor ve iktidardan yana olan Kandil ve Öcalan’ın çizgisinin daha doğru olduğu konuşuluyor. Erdoğan da zaten kabinesinde yaptığı yeniliklerle yeni bir açılımın işaretlerini verdi bile. 75 yaşındasınız Kemal Bey. 12 kez kaybettiniz. 76 yaşında 13., 80 yaşında 14. kez kaybetmeyin. Eleştirdiğiniz her şeyden, en az Erdoğan kadar sorumlusunuz. Bilin…"