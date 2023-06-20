Fatih Altaylı'dan çapıcı 'faiz' kulisi: "İktidarın 'Dostlarına' ve onların 'Palavra kulislerine' inanmayın

Yayınlanma: 20.06.2023 - 11:26

Güncelleme: 20.06.2023 - 11:26

Merkez Bankası'nın perşembe günü saat 14.00’te açıklayacağı faiz kararıyla ilgili İktidara yakın Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi "Bir anda yüzde 20’leri, yüzde 25’leri öngörmüyorum" diyerek şunları söylemişti:

"Mehmet Şimşek’in zaman ve sabır telkin etmesinden ve yumuşak geçişten bunu anlıyorum. Perşembe günü ciddi oranda bir faiz artışı olacak. Böylece ulusal ve uluslararası piyasalara, reel ekonominin gereği neyse o yapılıyor mesajı verilecek. Ama piyasalara bir şok yaşatılmayacak diye düşünüyorum.''

Gazeteci Fatih Altaylı Abdulkadir Selvi'ye atıfta bulunarak bugün "İktidar yazarının faiz palavrası" başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Altaylı, İktidara yakın olduğu için çok iddialı kulisler yazan ancak kulislerinin tamamı palavra çıkan bir gazeteci var. Her türlü ipe sapa gelir veya gelmez iddiayı kaleme alıyor' dedi.

Sonunda genel olarak çuvalladığını belirten altaylı, "Bu vatandaş, geçenlerde faiz artışı ile ilgili bir kulis bilgisi paylaştı. İddiasını göre, ekonomi yönetimi Perşembe günü ciddi oranda faiz artışı yapacaktı.

25’leri öngörmüyordu ama iddiasına göre faizler yüzde 100’e yakın bir oranda artacaktı. İktidarın dostu bu yazarın kaleme aldığı bu palavra kulis ve faiz artış iddiaları ekonomi yönetiminde ciddi bir rahatsızlığa neden oldu" ifadelerini kullandı.

Yazısının devamında "hiç de öyle düşünüldüğü, iddia edildiği ya da iktidar kalemlerinin işkembeden salladığı gibi bir faiz artışı planlamadığına" dikkat çekerek "Bunu tahmin olarak söylemiyorum" dedi.

Altaylı'nın yazısının ilgili kısmı şu şekilde:

"Yeni ekonomi yönetimi “Cumhurbaşkanının hassasiyetlerini göz önünde bulunduran” bir faiz artışı planlıyor.

Yabancı finans kurumlarının da beklentisinin bir hayli altında hatta mevcut politika faizinin belki de bir tık üzerinden bir faiz artışı yapılırsa kimse şaşırmasın. Merkez Bankası radikal bir faiz artışı değil aksine rasyonel bakış açısıyla aşırı muhafazakar- dengeli bir artış yapacak. Bu artışın da 2 puandan az 5 puandan fazla olması ise bence mümkün değil.

Yani öyle 10-15 puanlık faiz artışları, hiç ama hiç söz konusu değil.

İktidarın “Dostlarına” ve onların “Palavra kulislerine” inanmayın."