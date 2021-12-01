Merkez Bankası'nın 'müdahale kararı' dış basında: 'Lira, son haftalarda hırpalandı'

01 Aralık 2021 Çarşamba, 14:25

Merkez Bankası (TCMB) bugün yaptığı “Doğrudan Döviz Müdahalesine İlişkin Basın Duyurusu” başlıklı açıklamayla kura doğrudan müdahale ettiğini açıkladı.

Açıklamada, “Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir” denildi.

Merkez Bankası'nın söz konusu kararı dış basında yankı uyandırdı. Bloomberg gelişmeyi, "Türkiye Merkez Bankası, TL'yi dengelemek için piyasalara müdahale ediyor" başlığıyla duyurdu.

Haberde MB kararı, "TCMB, liranın çöküşünü durdurmak için yedi yıl sonra ilk kez döviz satarak piyasalara müdahale etti. Para otoritesi, piyasadaki “sağlıksız fiyat oluşumları” nedeniyle harekete geçtiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın alışılmışın dışındaki ekonomi politikasında ısrarı, TL'nin son haftalarda değerinin yaklaşık üçte birini silip süpürdü. Geçtiğimiz ay, tüm zamanların en düşük seviyelerini görmesiyle birlikte para biriminde aşırı kargaşaya yol açtı" şeklinde değerlendirildi.

"SON HAFTALARDA HIRPALANDI"

Haberde, "Erdoğan salı günü geç saatlerde daha düşük faiz oranları çağrısını yineledi. Erdoğan'ın büyümeyi hızlandırmayı ve istihdam yaratmayı amaçlayarak daha düşük faiz oranlarını zorlamasıyla lira, son haftalarda hırpalandı" ifadelerine yer verildi.

Reuters ise müdahale kararına haberinde, "Erdoğan'ın bu yıl revizyon ve baskı yaptığı Merkez Bankası, yaptığı açıklamada, "döviz kurlarındaki sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle satış işlemleri yoluyla" piyasaya "doğrudan" müdahale ettiğini söyledi" şeklinde yer verdi.

İngiliz haber ajansı, "Türk Lirası, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim öncesi sert faiz indirimleri stratejisini ikiye katlamasının ardından, Merkez Bankası'nın "sağlıksız" piyasa fiyatları nedeniyle müdahale ettiğini söylemesiyle rekor düşük seviyeden güçlü bir şekilde toparlandı" ifadelerini kullandı.

Ajans son olarak, "Düşük likiditede dalgalı ticaret, yükselen enflasyona ve yaygın eleştirilere rağmen Erdoğan'ın sert parasal gevşemeyi onaylamasıyla darbe alan piyasa, para biriminin kasımda tarihinin en kötü ikinci ayını kaydetmesinin ardından geldi" yorumunu yaptı.

DOLAR/TL SON DURUM

Dolar/TL, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçime kadar “ciddi manada faiz düşüşü” açıklaması sonrasında 13,95 seviyesine ulaşarak rekor yenilemiş, gün içerisinde de 13,50'nin üzerinde dalgalanma göstermişti.

Merkez Bankası'nın dolar satış haberi öncesi 13,88 seviyelerinde yer alan dolar/TL, açıklama sonrası yüzde 10'a ulaşan düşüşle 12,40 seviyelerine kadar indi. Kur ardından tekrar 13 TL'nin üzerine çıktı.