Merkez Bankası'nın net rezervleri 2002'den bu yana en düşük seviyeye geriledi

Yayınlanma: 08.06.2023 - 18:00

Güncelleme: 08.06.2023 - 18:55

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ne göre, IMF tanımlı net uluslararası rezervleri seçim sonrası düşüş ivmesini sürdürdü.

Rezervler 2 Haziran haftasında 1.3 milyar dolar azaldı. Böylece net uluslararası rezervler eksi 5 milyar 697 milyon dolara geriledi. Böylece net rezervler 2002'den bu yana en düşük seviyeyi gördü. Net rezervler 26 Nisan haftasında eksi 4 milyar 405 milyon dolar seviyesindeydi.

Swap hariç net rezervlerde de düşüş devam etti. 2 Haziran itibarıyla swap hariç net rezervler eksi 61,2 milyar dolar oldu. Bir önceki hafta swap hariç net rezervler eksi 60,5 milyar dolar olarak kaydedilmişti.