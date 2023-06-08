Merkez Bankası'nın net rezervleri 2002'den bu yana en düşük seviyeye geriledi
Merkez Bankası'nın net uluslararası rezervleri, 2 Haziran haftasında eksi 5 milyar 697 milyon dolara indi. Böylece net rezervler 2002'den bu yana en düşük seviye geriledi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ne göre, IMF tanımlı net uluslararası rezervleri seçim sonrası düşüş ivmesini sürdürdü.
Rezervler 2 Haziran haftasında 1.3 milyar dolar azaldı. Böylece net uluslararası rezervler eksi 5 milyar 697 milyon dolara geriledi. Böylece net rezervler 2002'den bu yana en düşük seviyeyi gördü. Net rezervler 26 Nisan haftasında eksi 4 milyar 405 milyon dolar seviyesindeydi.
Swap hariç net rezervlerde de düşüş devam etti. 2 Haziran itibarıyla swap hariç net rezervler eksi 61,2 milyar dolar oldu. Bir önceki hafta swap hariç net rezervler eksi 60,5 milyar dolar olarak kaydedilmişti.
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