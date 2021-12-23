Merkez Bankası'nın net rezervleri eksi 50 milyar dolar

23 Aralık 2021 Perşembe, 04:00

İktidar tarafından uygulamaya sokulan ve özellikle konunun uzmanları tarafından “gizli faiz artışı” olarak yorumlanan “kur korumalı TL vadeli mevduat” sisteminin işleyişiyle ilgili karmaşa sürüyor.

Bu kapsamda yeni bir adım da Merkez Bankası’nın dünkü Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğiyle atıldı. Buna göre mevcut döviz (ABD Doları, Avro ve İngiliz Sterlini) hesabını TL’ye çeviren gerçek kişilere kur farkı MB tarafından ödenecek. Banka tarafından 3, 6 veya 1 yıl vadeli TL mevduat veya katılma hesabı açanlara ödenecek destek sadece bir kez verilecek. TL’de açılacak yeni kur korumalı TL vadeli mevduat hesaplarında ise aradaki farkın Hazine tarafından üstlenilmesi bekleniyor. Bu arada Merkez Bankası, kur korumalı TL mevduatlarda kullanılacak ilk dolar/TL kurunu dün 12.3480 olarak açıkladı.

6.5 MİLYAR DOLAR SATTI

Bu uygulama yavaş yavaş netleşirken Merkez Bankası’nın yeni görevi ise bankanın rezervleriyle ilgili tartışmayı yeniden hızlandıracak gibi görünüyor. Çünkü rezervleri “eksi”de olan MB’nin bu destek ödemelerini nasıl yapacağı merak konusu. CHP’nin raporuna göre, MB’nin brüt rezervi (altın+döviz) 3-12 aralık haftasında 1.2 milyar dolar daha azalarak 122.9 milyar dolara geriledi. Son üç haftada ise 5.5 milyar dolarlık erime var. Rapora göre, MB 1-17 aralık arasında döviz kurlarına beş ayrı müdahalede bulundu ve doğrudan 6.1 milyar dolar, vadeli işlemlerle de 392 milyon dolarlık satış yaptı. Bu tür gelişmeler sonrası MB’nin net rezervi de -50 milyar dolar olarak hesaplandı.

FITCH’TEN UYARI

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, para politikasındaki belirsizlik ve yüksek enflasyon ortamında TL’de daha fazla yaşanabilecek değer kaybının bankalar için makroekonomik ve finansal istikrara yönelik risk oluşturduğunu açıkladı. Yeni yayımlanan raporda, zorlu faaliyet koşulları ve yerli yatırımcının güveninin azalmasına atıfla, hükümetin sistemine müdahale etme ihtimalinin arttığı ve bankacılık sektörünün 2022 için görünümünün ‘kötüleştiği’ belirtildi.