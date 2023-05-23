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Seçim öncesi rezervlerde kanama sürüyor

TCMB'nin toplam rezervlerinin geçen hafta 3.5 milyar daha gerilediği ve swap dahil net rezervin eksiye düştüğü tahmin ediliyor.

Reuters
Yayınlanma: 23.05.2023 - 11:02
Seçim öncesi rezervlerde kanama sürüyor
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Seçimden önceki son hafta 9 milyar dolar gerileyerek keskin düşüş kaydeden TCMB toplam rezervlerinin geçen hafta 3.5 milyar dolar daha azalarak 101.5 milyar dolara gerilediği hesaplanıyor.

Toplam beş bankacının TCMB'nin analitik bilanço ve diğer öncü verilerinden yaptıkları hesaplamalara göre net rezervler ise geçen hafta itibarıyla büyük ihtimalle veri kaydının başladığı 2002 yılı başından bu yana ilk defa negatife döndü.

3.5 MİLYAR DOLAR AZALIŞ

Bankacıların hesaplamalarına göre altın ve brüt döviz rezervinden oluşan toplam rezervler geçen hafta yaklaşık 3.5 milyar dolar azalışla 101.5 milyar dolara geriledi. Bankacıların hesaplamaları 3.3 ila 3.7 milyar dolar bandında azalışa işaret etti.

Hesaplamaların yanılma payının daha yüksek olduğu net uluslararası rezervlerde geçen hafta yaklaşık 2.5 milyar dolar düşüş bekleniyor. Beş bankacının hesaplamaları net rezervlerde 2.1 ila 2.7 milyar dolar düşüş olduğuna işaret etti.

Net rezervler bir önceki hafta olan seçim öncesi haftada 4.45 milyar dolar düşmüştü.

TCMB'nin resmi net ve brüt döviz rezervi verileri Perşembe günü 14.30'da yayımlanacak.


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