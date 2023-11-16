Merkez Bankası'nın rezervleri arttı

Yayınlanma: 16.11.2023 - 15:50

Güncelleme: 16.11.2023 - 15:50

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), brüt rezervleri ve net rezervleri artış gösterdi.

TCMB verilerine göre, bir önceki hafta 83 milyar 944 milyon dolar olan brüt döviz rezervleri, 84 milyar 644 milyon dolara yükseldi.

Altın rezervleri 44 milyar 476 milyon dolardan 43 milyar 970 milyon dolara gerilerken, toplam rezervler 128 milyar 420 milyon dolardan 128 milyar 614 milyon dolara geldi.

Bir önceki hafta 24 milyar 741 milyon dolar olan net uluslararası rezervler, söz konusu haftada 25 milyar 448 milyon dolara yükseldi.