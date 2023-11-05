Erken rezervasyon tatilciler için akıllıca bir seçenek mi?

05 Kasım 2023 Pazar

Tatil sezonunu geride bıraktık. Ancak birçoğumuzun aklında güneş, deniz ve dinlenme hayalleri canlanmaya devam ediyor. Bu hayalleri önümüzdeki sezon uygun fiyata gerçeğe dönüştürmek için erken rezervasyon seçeneği ile mümkün. Kasım ayının gelmesi ile birlikte tatil acenteleri erken rezervasyon indirimlerine hazırlanmaya başladı. Bu yıl erken rezervasyon kampanyası aralığın ilk haftasında başlayacak.

Peki erken rezervasyon gerçekten avantajlı mı?

Erken rezervasyon yapmanın belki de en büyük avantajı, daha iyi fiyatlara sahip olmak .Konaklama tesisleri ülke pazarlara göre kontenjanlarını ayırıyor. Oteller yerli ve yabancı turist için de bir kontenjan belirliyor. Bu yüzden yerli turist iç turizm için ayrılan kontenjanlar dolmadan erkenden tatil planı yapmalı. Tatil sezonu yaklaştıkça otel ve tatil köyleri fiyatlarını yükseltme eğiliminde olurlar. Erken rezervasyon yaparak, bu fiyat artışlarından kaçınabilir ve tatilinizi daha uygun bir maliyetle planlayabilirsiniz. Erken rezervasyon maliyette yüzde 50’ye yakın kar sağlıyor.

Erken rezervasyon yapmanın bir başka avantajı ise daha fazla oda seçeneğine sahip olmak. İyi konumlu odalar ve suitler, tatil sezonu yaklaştıkça hızla doluyor. Erken rezervasyon yaptığınızda, kendinize en iyi konumu seçme ve tatilinizi daha konforlu hale getirme fırsatını da yakalamış oluyorsunuz.

Erken rezervasyon yapmak aynı zamanda tatilinizin daha iyi planlanmasına da yardımcı oluyor. İyi bir tatil planı yapmak, aktivitelerinizi ve gezi rotalarınızı önceden belirlemek anlamına gelir. Böylece tatiliniz sırasında daha az stres yaşar ve her anın tadını çıkarabilirsiniz.

En popüler tatil bölgelerinde, son dakika rezervasyon yapmaya çalışırken istediğiniz tarihleri bulmak zor olabilir. Erken rezervasyon yaparak, tatilinizi tam olarak istediğiniz zaman dilimine denk getirebilirsiniz.

Eğer tatile uçak ile gidecekseniz, bilet fiyatları da tarih yaklaştıkça daha yüksek olacaktır. Erken rezervasyon ile beraber uçak biletinizi de daha uygun fiyata alabilirsiniz.

YA PLAN DEĞİŞİRSE?

Erken rezervasyon yapmak tüm avantajlarına rağmen bazı tatilciler tarafından tercih edilmiyor. Bunun en büyük sebebi plan da oluşabilecek değişiklikler. Ancak tatil firmaları erken rezervasyon iptal sigortası ile bu endişenin önüne geçmeye çalışıyor. Bu sigortadan yararlananlar tatillerine gitmeye 3 gün kalıncaya kadar sigorta bedeli karşılığında ödemesini yaptıkları tüm ücreti geri alabiliyor.