Merkez Bankası'nın rezervlerinde artış sürüyor
Merkez Bankası toplam rezervleri 11 Ağustos ile biten haftada 728 milyon dolar arttı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri’ni açıkladı.
Buna göre, Merkez Bankası toplam rezervleri 11 Ağustos ile biten haftada 728 milyon dolar artarak 116 milyar 319 milyon dolar oldu.
Brüt döviz rezervleri 872 milyon dolar artarak 74 milyar 229 milyon dolardan 75 milyar 101 milyon dolara yükseldi.
Altın rezervleri ise 11 Ağustos haftasında 144 milyon dolar azalarak 41 milyar 362 milyon dolardan 41 milyar 218 milyon dolara indi.
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