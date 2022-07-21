Merkez Bankası'nın toplam rezervleri açıklandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri geçen hafta bir önceki haftaya göre 714 milyon dolar artarak 99 milyar 365 milyon dolara yükseldi.

AA
21 Temmuz 2022 Perşembe, 14:49
Merkez Bankası'nın toplam rezervleri açıklandı
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TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 14 Temmuz itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 1 milyar 88 milyon dolar artarak 59 milyar 955 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 8 Temmuz'da 58 milyar 867 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri ise 375 milyon dolar azalışla 39 milyar 784 milyon dolardan 39 milyar 409 milyon dolara indi.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 14 Temmuz haftasında bir önceki haftaya kıyasla 714 milyon dolar artarak 98 milyar 651 milyon dolardan 99 milyar 365 milyon dolara yükseldi.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

Tarih Altın Rezervleri Brüt Döviz Rezervleri Toplam Rezervler
28.01.2022 38.577 71.636 110.214
25.02.2022 42.944 70.200 113.144
25.03.2022 42.399 65.638 108.037
29.04.2022 41.467 65.398 106.865
27.05.2022 41.611 61.285 102.897
03.06.2022 41.280 61.460 102.741
10.06.2022 41.725 60.788 102.513
17.06.2022 41.580 59.449 101.028
24.06.2022 41.594 60.342 101.936
01.07.2022 41.154 59.789 100.942
08.07.2022 39.784 58.867 98.651
14.07.2022 39.409 59.955 99.365

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