TCMB'nin resmi rezerv varlıkları haziranda azaldı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) resmi rezerv varlıkları, haziranda bir önceki aya göre yüzde 3.3 azalarak 98.3 milyar dolara geriledi.
TCMB tarafından, Haziran 2022 dönemine ilişkin "Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi Gelişmeleri" verileri yayımlandı.
Buna göre, resmi rezerv varlıkları haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 3,3 azalarak 98,3 milyar dolara geriledi. Aynı dönemde döviz varlıkları yüzde 4,8 azalışla 49,7 milyar dolara, altın cinsinden rezerv varlıkları da yüzde 1,8 düşüşle 41,1 milyar dolara indi.
Vadesine 1 yıl veya daha az kalmış Merkezi Yönetim ve Merkez Bankasının önceden belirlenmiş döviz çıkışları (döviz kredileri, menkul kıymetler ve mevduat işlemlerinden doğan yükümlülükler) haziranda bir önceki aya göre yüzde 0,8 artarak 23,2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu tutarın 17,5 milyar doları anapara, 5,7 milyar doları faizden oluştu.
YÜKÜMLÜLÜKLER 3.8 ARTTI
Aynı dönemde, Merkez Bankasının yurt içi ve yurt dışı yerleşik bankalarla yaptığı finansal türev işlemlerinden kaynaklanan net döviz ve altın yükümlülükleri yaklaşık 63 milyar dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 27,6 milyar doları bir ay vadeli olarak kayıtlara geçti.
Şarta bağlı döviz çıkışları, 1 yıl içinde ödenecek Hazine garantili dış borçlar ile diğer yükümlülüklerden (döviz ve altın cinsinden zorunlu karşılıklar bloke hesabı ve akreditifler) oluştu. Söz konusu yükümlülükler haziranda bir önceki aya göre yüzde 3,8 artarak 56,1 milyar dolara çıktı.?????????????
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