Merkez Bankası'nın toplam rezervleri azaldı
Merkez Bankası toplam rezervleri 26 Kasım ile biten haftada 2 milyar 248 milyon dolar azaldı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre; Merkez Bankası toplam rezervleri 26 Kasım ile biten haftada 2 milyar 248 milyon dolar azalarak, 126 milyar 146 milyon dolar oldu.
Brüt döviz rezervleri de 897 milyon dolarlık azalışla 87 milyar 921 milyon dolardan 87 milyar 24 milyon dolara indi.
ALTIN REZERVLERİ DE AZALDI
Altın rezervleri ise 26 Kasım haftasında 1 milyar 361 milyon dolar azalarak 40 milyar 483 milyon dolardan 39 milyar 122 milyon dolara indi.
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