Merkez enflasyon tahminini revize etti

28 Nisan 2022 Perşembe, 11:05

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, enflasyon raporuna ilişkin sunumunda enflasyonun 2022 yıl sonunda yüzde 42,8 olarak gerçekleşeceği, 2023 yıl sonunda yüzde 12,9’a gerileyeceğinin tahmin edildiğini söyledi. Bir önceki enflasyon beklentisi bu yıl için yüzde 23,2, gelecek yıl için yüzde 8,2 seviyesinde bulunuyordu.

Kavcoğlu, "Enflasyonun, yüzde 70 olasılıkla, 2022 yılı sonunda yüzde 38,7 ile yüzde 46,9 aralığında (orta noktası yüzde 42,8) gerçekleşeceği öngörülmektedir" dedi. Kavcıoğlu’nun sunumunda en dikkat çeken revize ise gıda fiyatları tahmininde oldu. TCMB'nin 2022 yıl sonu gıda fiyatları tahmini yüzde 49 olarak revize edildi. Merkezin daha önceki yıl sonu gıda fiyatları tahmini ise yüzde 24,2 idi.

Kavcıoğlu açıklamasında, "Cari işlemler dengesinde enerji fiyatlarından kaynaklı riskler devam etmektedir" diye konuştu.

ŞAHAP KAVCIOĞLU'NUN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI:

Ticari kredi büyümesi enflasyona kıyasla daha yavaş seyretmiştir.

İthalat fiyatlarındaki artışın yanı sıra yüksek seyreden taşımacılık maliyetleri ve tedarik aksaklıkları, enflasyonun görünümünü olumsuz etkilemeye devam etmektedir.

Yurt içi enerji fiyatlarındaki gelişmeler de üretici fiyatları üzerinde baskı oluşturmaktadır.

İç talep koşullarının ilk çeyrekte kısmen yavaşladığını görüyoruz.

Kredi kullanımında gözlenen yavaşlama 2022 yılı ilk aylarda yükseliş eğilimine girerek, iktisadi faaliyeti desteklenen unsurlardan biri oldu.

İlk çeyreğinde çıktı açığı göstergeler bir önceki çeyreğe göre yavaşlasa da pozitif bölgede kalmaya devam etmiştir.

Harici faktörlerin geçici etkilerinin ima ettiği alanın kullanımını tamamladık.

Enflasyonun 2022 yıl sonunda yüzde 42,8 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz (Önceki yüzde 23,2)

Enflasyonun 2023 yıl sonunda yüzde 12,9 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz (Önceki yüzde 8,2)

Enflasyonun, yüzde 70 olasılıkla 2022 yılı sonunda yüzde 38,7-46,9 aralığında orta noktası yüzde 42,8- gerçekleşeceğini öngörüyoruz. (Önceki yüzde 18,6-27,8 aralığı ile yüzde 23,2)