Merkez’e göre ev fiyatları aylık yüzde 7.33, yıllık yüzde 94.66 oranında arttı: Konuta zam tam gaz

Yayınlanma: 19.09.2023 - 04:00

Güncelleme: 19.09.2023 - 04:00

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), temmuz ayı Konut Fiyat Endeksi’ni yayımladı. Buna göre, Türkiye genelinde konut fiyatları temmuzda aylık yüzde 7.33, yıllık yüzde 94.66 arttı. Türkiye genelinde konut metrekare birim fiyatı 26 bin 537 TL oldu. İller bazında bakıldığında konut fiyatları Ankara’da yıllık yüzde 105.2, İzmir’de yüzde 97.1, İstanbul’da ise yüzde 82.7 oldu.

ENFLASYONUN ETKİSİ

Fiyat artışlarını yorumlayan Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği Başkanı Hakan Akdoğan, düşen talebe rağmen yaşanan bu artışların tamamen enflasyon kaynaklı olduğunu söyledi. ‘Balon fiyat’ söylemlerinin gerçekliğini yitirdiğini de belirten Akdoğan, “Fiyatlar enflasyon ve artan maliyetlerle doğru orantılı olarak artması gerektiği kadar artıyor. Düşüş ihtimal dahilinde bile değil şu an” dedi.

Türkiye Emlak Müşavirleri Federasyonu Başkanı Hacı Ali Taylan ise “Son 2 yıldır dolar bazında yüzde 100’e varan artışlar vardı. Şu an o artış durdu. Dolar bazında geriliyor ama TL olarak bir gerileme yok. Fiyat artışlarının 2023’ü yıl ortalamasında yüzde 85’le kapatmasını bekliyorum” dedi.

İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizamettin Aşa ise piyasada ciddi pazarlıklar döndüğünü ve eski evlerin fiyatlarında bir gevşeme gördüklerini belirtti. Endeksteki artışı sıfır evlerin tetiklediğini söyleyen Aşa, “İkinci el evlerde fiyat düşüşleri görüyoruz. 4.5 milyon TL’lik evler 3 milyona kadar geriledi” diye konuştu.

KİRALARA DA YANSIYACAK

Satış fiyatlarındaki bu artışın kiralara da yansıyacağını söyleyen Tüketici Birliği Federasyonu Başkanı Mehmet Bülent Deniz ise “Konut almak hayal bile değil artık. Şimdi kiralamak da hayal olmaya başladı. Yıllarca çalışan insanlarımızın başını sokacak bir ev hayali son 2 yıldır suya düştü. Acilen inşaat maliyetini düşürecek önlemler alınmalı. Üçten fazla evi olanlar için varlık vergisi gelmeli. Kapsamlı bir konut politikası şart, mevcut politikalarla insanlar başını sokacak ev bulamıyor” diye konuştu.