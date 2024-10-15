Merkezi yönetim bütçe açığı açıklandı: Toplam açık 1 trilyon TL'yi aştı!

Yayınlanma: 15.10.2024 - 12:34

Güncelleme: 15.10.2024 - 12:34

Merkezi yönetim bütçesi, 2024 yılı Ocak-Eylül döneminde 1 trilyon 74 milyar 18 milyon TL açık verdi. Bu süreçte faiz dışı dengede ise 161,3 milyar TL'lik bir açık kaydedildi.

EYLÜL AYI BÜTÇE VERİLERİ

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre, Eylül ayında bütçe dengesi 100,5 milyar TL açık verirken, faiz dışı denge 48,2 milyar TL fazla gösterdi. Bütçe, Ağustos ayında da 129,6 milyar TL açık vermişti. Bu ayda faiz dışı denge ise 32,5 milyar TL'lik bir açık kaydedilmişti.

FAİZ GİDERLERİ

Eylül ayında merkezi yönetim faiz giderleri 148,7 milyar TL olarak gerçekleşti. Yılın ilk dokuz ayında ise faiz giderleri toplamda 912,7 milyar TL olarak belirlendi.

GİDER VE GELİR DENGESİNE BAKIŞ

Eylül ayında giderler 1 trilyon TL'ye yaklaşırken, bütçe giderleri 932,1 milyar TL olarak kaydedildi. Bütçe gelirleri ise 831,6 milyar TL olarak gerçekleşti. Bütçe gelirleri arasında vergi gelirleri 732,2 milyar TL seviyesine ulaştı.

OCAK-EYLÜL DÖNEMİ GENEL DEĞERLENDİRME

Ocak-eylül dönemi itibarıyla toplam giderlerin 7,16 trilyon TL, bütçe gelirlerinin ise 6,08 trilyon TL seviyesinde olduğu gözlemlendi. Yılın ilk dokuz ayında vergi gelirleri toplamı 5,13 trilyon TL olarak kaydedildi.