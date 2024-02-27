'Merkez'in söylemleri rahatsız etti! Seçim sonrası Erdoğan'a baskı uygulanacak iddiası

Merkez Bankası'nın 'TL değerlenmeye devam edecek' açıklaması ihracatçıları rahatsız etti. Gazeteci Erdal Sağlam ise ihracatçıların şimdilik iktidarı zor durumda bırakmamak için sustuklarını belirterek, "Seçim sonrası konuşacakları çok açık kararı verecek olan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a baskı uygulayacakları da ortada" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.02.2024 - 09:50
'Merkez'in söylemleri rahatsız etti! Seçim sonrası Erdoğan'a baskı uygulanacak iddiası
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Gazeteci Erdal Sağlam, Merkez Bankası’nın 'TL değerlenmeye devam edecek' açıklamasının ihracatçıları rahatsız ettiğini belirtti.

İhracatçıların, iktidarı zor durumda bırakmamak için bir süre susacaklarını söyleyen Sağlam, "Şimdi hükümeti zor durumda bırakmamak için susuyorlar ama seçim sonrası konuşacakları çok açık. Konuşmanın ötesinde, kararı verecek olan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a baskı uygulayacakları da ortada" ifadelerini kullandı. 

10 Haber yazarı Erdal Sağlam'ın yazısının ilgili kısımları şöyle:

"Aslında sadece kredi kartları ya da krediler konusunda değil, alınması gereken hemen her tedbirde ciddi dirençlerin oluştuğu görülüyor. 

"KARARLARIN ALINMASINI ZORLAŞTIRACAK"

İhracatçının Merkez Bankası’nın 'TL değerlenmeye devam edecek' açıklamasından rahatsız olduğunu biliyoruz. Şimdi hükümeti zor durumda bırakmamak için susuyorlar ama seçim sonrası konuşacakları çok açık. Konuşmanın ötesinde, kararı verecek olan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a baskı uygulayacakları da ortada. Bunun gibi birçok karşı çıkış, ekonomi yönetiminin gerekli kararları almasını zorlaştıracak.

"SINIRLAMAYA KARŞI AÇIKLAMALAR YAPILMAYA BAŞLANDI"

Hem çalışanlar hem de esnaf ve perakende sektörü temsilcileri, son dönemde ekonomi yönetiminin planladığı kredi kartı ve tüketici kredisi sınırlamaları için 'yapmayın' demeye başladı. Buna bankalar da katıldı ve iyi kar elde ettikleri bu kanalın tümüyle kapanmasına engel olmak için, onlar da sınırlamaya karşı açıklamalar yapmaya başladılar.

Gelinen noktada talebin ve piyasadaki alışverişin sürmesinde kredi kartı ve tüketici kredilerinin ağırlığı çok arttı. Sadece tüketiciler değil, esnaf da kredi kartıyla alışveriş yapıp, maliyetini zamana yaymaya çalışıyor. O nedenle de geniş toplumsal kesimler, yapılacak kısıntılara engel olmak konusunda birlikteler."


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