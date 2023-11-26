Mersin'de etkili olan dolu, tarım ürünlerine zarar verdi

Mersin'in Erdemli ilçesinde etkili olan dolu nedeniyle ilk belirlemelere göre 1600 dekar tarım alanında zarar oluştu.

AA
Yayınlanma: 26.11.2023 - 16:26
Mersin'de etkili olan dolu, tarım ürünlerine zarar verdi
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Mersin'in Erdemli ilçesinde dün gece sağanağın ardından başlayan dolu, Kocahasanlı, Üçtepe, Yarenler, Koyuncu, Akdeniz, Fatih, Adnan Menderes, Tabiye ve Alata mahallelerinde açıkta yetiştirilen tarım ürünlerinde hasara neden oldu.

Kaymakam Aydın Tetikoğlu ile İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mesut Yıldız, doludan etkilenen alanlarda inceleme yaptı.

Çiftçilerle görüşen Tetikoğlu, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Tetikoğlu, gazetecilere, hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Yağışın açıkta yetiştirilen fasulye, domates, karnabahar, marul ve narenciyede hasara neden olduğunu belirten Tetikoğlu, "Şu ana kadar 1600 dekar alanda hasar belirlendi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, tam hasarın belirlenmesi için detaylı tespit yapacak ve çiftçilerimizin zararını net olarak ortaya çıkaracak. Çiftçilerimize geçmiş olsun diyorum" dedi.


Mersin dolu yağışı

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