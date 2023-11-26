Gerilim ve paranoya dolu 'Dünyayı Ardında Bırak'...

Yayınlanma: 26.11.2023 - 00:00

Güncelleme: 26.11.2023 - 00:17

Mr. Robot'un yaratıcısı Sam Esmail, ilk uzun metrajlı filmi "Leave the World Behind" ile dikkat çekiyor. Film, Rumaan Alam'ın romanından uyarlanarak Brooklyn'deki evlerinden ayrılan Amanda ve Clay çiftinin başlarına gelen olayları konu alıyor.

Julia Roberts ve Ethan Hawke'un başrollerini üstlendiği filmde, çift Long Island'daki bir tatil evine giderken, evin sahipleri Mahershala Ali ve kızıyla karşılaşır. İletişim kopmuş, şehirlerde kaos hüküm sürerken, bu tuhaf ziyaretin ardında yatan gerçeği anlamaya çalışan karakterler, izleyiciyi de merak içinde bırakıyor.

Esmail'in filmi, klasik kıyamet senaryolarından ayrılarak kendine özgü bir paranoya duygusu yaratmayı başarıyor. "Dünyayı Arkanda Bırak" gizemli atmosferi ve beklenmedik olaylarıyla M. Night Shyamalan tarzında bir gerilim sunuyor, ancak Esmail'in özgün yaklaşımı ve Hitchcockvari hissiyatı izleyiciyi sürükleyici bir deneyime taşıyor.

Film, az sayıda mekan, güvenilmez karakterler, karanlık sekanslar, yanlış kimlikler ve kurgusal unsurlarla dolu Hitchcockvari öğeleri kullanarak dikkat çekiyor. Esmail'in kontrolündeki görsel estetik, filmi daha etkileyici kılıyor.

Oyuncu kadrosuyla da dikkat çeken filmde Julia Roberts, ailesine dışarıdan gelenleri hoş karşılamayan, paranoyak bir karakteri başarıyla canlandırıyor. Ruth Washington ile aralarındaki sahneler, gerilimi ve detaylı diyaloglarıyla izleyiciyi etkileyici bir atmosfere çekiyor. Mahershala Ali ise karakterine empati getiren mükemmel bir performans sergiliyor.

Film, gerçeğe dayalı senaryosuyla izleyiciyi sürekli merak içinde bırakıyor. Elektrik kesintisi, iletişim kopukluğu ve belirsizlik içinde geçen hikaye, günümüz dünyasının bağımlılıklarına ve kriz anlarında insan davranışlarına dair düşündürücü bir bakış sunuyor.

"Dünyayı Arkanda Bırak" izleyiciyi büyüleyen, gerilim dolu ve düşündürücü bir deneyim sunarak, Sam Esmail'in yönetmenlik yeteneklerini bir kez daha ortaya koyuyor. Film, kıyamet sonrası senaryolarına farklı bir bakış getirerek, beklenmedik bir finalle izleyiciyi şaşırtıyor.

Dünyayı Arkanda Bırak, 8 Aralık'ta Netflix kütüphanesine eklenecek.