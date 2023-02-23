Meta yeniden personel çıkarmaya hazırlanıyor

Yayınlanma: 23 Şubat 2023 - 11:25

Güncelleme: 23 Şubat 2023 - 11:25

Meta dünya genelinde binlerce çalışanını etkileyebilecek yeniden bir yapılanma sürecine giriyor.

Bloomberg’in yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Facebook insan kaynakları, avukatlar, finans uzmanları ve üst düzey yöneticileri görevlendirerek yeni bir işten çıkarma turuna hazırlanıyor.

İsminin gizli tutulmasını isteyen kaynaklar, Meta’nın, lider pozisyonundaki bazı yöneticileri doğrudan daha alt düzey rollere düşürmeyi planladığını ve organizasyon şemasında değişikliğe gideceğini belirtti. Değişiklik sonrası söz konusu çalışanların istifa etmesinin beklendiği iddia edildi.

Zuckerberg, geçtiğimiz kasım ayında toplam çalışan sayısının yaklaşık yüzde 13’üne denk gelen 11 binden fazla çalışanın işten çıkarılacağını açıklamıştı. Zuckerberg, açıklamasında ayrıca, bu kararın ardından "daha fazla işten çıkarma beklemediği" konusunda güvence vermeye çalışmasını da söylemişti.

Kaynaklar, organizasyon yapışındaki değişikliğin yanı sıra şirketin bazı proje ve işlerde de kesintiye gitmeyi değerlendirdiğini söyledi. Şirket genelinde ve dünya çapında Meta için çalışanları etkileyecek olan bu kararın büyük olasılıkla aylar içerisinde gerçekleşebileceği aktarıldı.

İŞTEN ÇIKARMA DALGASI SÜRÜYOR

ABD'li teknoloji şirketlerinde işten çıkarma dalgası sürerken, diğer sektörlerden de ardı ardına işten çıkarma duyuruları geliyor.

Yükselen enflasyon ve olası resesyon endişelere neden olurken, özellikle ABD'de birçok teknoloji şirketi, geçen yıl binlerce kişiyi işten çıkarma ya da yeni işe alımlara ara verme kararı almaya başlamıştı. Bu şirketler arasında Meta ve Amazon gibi teknoloji sektörünün önde gelen firmalarının bulunması dikkati çekmişti.

Bu yıl, Microsoft, Google'ın ana kuruluşu Alphabet, IBM gibi şirketler çalışanlarının işine son vereceğini duyurmuş, teknoloji şirketlerinin yanı sıra otomotiv sektöründen Ford ve kimya sektöründen Dow da işten çıkarmalara gideceğini açıklamıştı.