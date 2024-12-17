Metal işçileri Anayasa Mahkemesi kararına dayanarak direnişi sürdürmeye kararlı: İşverenin çağrısına ret

Yayınlanma: 17.12.2024 - 04:00

Güncelleme: 17.12.2024 - 04:00

Birleşik Metal İş Sendikası’nın başlattığı ve “milli güvenliği bozucu” bulunarak 60 gün ertelenen grevinde, işçiler dün işverenin “işe dönün” çağrısına uymadı. Birleşik Metalİş yönetimi metal işçilerinin yasak kararını tanımayacağını, grevlerin kararlılıkla devam ettiğini belirterek talepleri karşılanmadan işe dönmeyeceklerini açıkladı. Başkan Özkan Atar, yürütmenin durdurulması için itiraz ettiklerini açıkladı.

İDAM SEHPASI OLUR

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’na (DİSK) bağlı Birleşik Metal-İş Sendikası, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) bünyesindeki dört işletmede 2 bin işçinin yetersiz zam ve yan haklar önerisi nedeniyle başlattığı grevi erteleme kararının anayasaya aykırı olduğunu belirtti. Birleşik Metalİş Genel Başkanı, DİSK Genel Başkan Yardımcısı Özkan Atar, daha önce Anayasa Mahkemesi (AYM) tarafından verilen karara dayanarak grevlerini sürdürdüklerini belirterek şunları söyledi:

“AYM’nin daha önce vermiş olduğu grev ertelemelerinin toplu iş sözleşmesi ve sendikal hakları ortadan kaldırdığına dair iptal kararları var. O dönem AYM verdiği kararla hükümetin 50 bin TL manevi tazminat ödenmesine hükmetmişti. Biz bu AYM kararlarına ve anayasamızdaki grev hakkında istinaden grevimizi sürdürüyoruz. Sürdürmediğimiz takdirde işçiler açışından toplu iş sözleşmesine kavuşabilme imkânı yok. 60 gün sonra Yüksek Hakem Kurulu’na gitme zarureti var. Kurula gidildiğinde ise varolan hakların bile ortadan kaldırılabileceği, işçi açısından ‘idam sehpası’ anlamına gelecek bir süreç başlayacaktır. Biz bu sürece asla girmeyiz. Bir üyemiz bile fire vermeden ilk günden daha kararlı bir şekilde grevlerine sahip çıkıyor.”

Bu arada Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türkiye Mimar ve Mühendisler Odaları Birliği (TMMOB) ve Türk Tabipler Birliği (TTB) tarafından destek amacıyla yapılan ortak açıklamada “Birleşik Metal-İş’in, metal işçilerinin haklı mücadelesinin yanındayız. Grev haktır, yasaklanamaz” dendi. 200’e yakın akademisyen ve bağımsız araştırmacı da metal işçilerine dayanışma çağrısında bulundu.

2 FABRİKA DAHA GREVE

Balıkesir Gönen’de bulunan Arıtaş Kriyojenik işçileri 19 Aralık’ta, Kocaeli/Çayırova’da bulunan Green Transfo işçileri de 25 Aralık’ta greve çıkmaya hazırlanıyor.