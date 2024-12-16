İşçiler, Erdoğan'ın yasağını dinlemiyor: Yüzde 100 katılımla grev

Yayınlanma: 16.12.2024 - 10:17

Güncelleme: 16.12.2024 - 10:43

Birleşik Metal-İş Sendikası'nın (BMİS) Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile yürütülen toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde anlaşmaya varılamaması üzerine bazı fabrikalarda başlattığı grevler 60 gün süreyle ertelendi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 14 Aralık tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan karar için, grevlerin "milli güvenliği bozucu nitelikte" olduğu gerekçe gösterildi.

Birleşik Metal-İş ise Erdoğan'ın bu yasağı tanımadığını ve grevlere devam edeceklerini duyurdu.

"BİR TEK ÇİVİ SÖKEMEZSİNİZ"

BMİS Genel Başkanı Özkan Atar, bu sabah sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Grevlerimiz işverenlerin çağrılarına rağmen, Hitachi 13. gününde, Schneider ve GE Grid Solutions 4. gününde yüzde 100 katılımla, ilk günkünden daha kararlı ve inançlı bir şekilde devam ediyor. Yöneticilerimiz , uzmanlarımız, grev gözcülerimiz, fabrikaların önünde. Önceden aldığımız karar doğrultusunda Mess üyesi Arıtaş kriyojenik işletmesindeki üyelerimiz 19 aralıkta, Green Transfo fabrikasındaki üyelerimiz de 25 Aralık'ta grevlerini başlatacaktır" dedi.

Atar, sözlerini "Bir kez daha altını çizerek söylüyoruz; Çelik iradeli metal işçilerini teslim alamazsınız, onların mücadeleci sınıf sendikası Birleşik Metal-İş'in kalelerinden bir tek çivi sökemezsiniz. İnançla yolunda yürüyen tüm üyelerimizi yürekten kutluyorum. Metal İşçisi kazanacak, İşçi sınıfımız kazanacak!" vurgusuyla tamamladı.

Schneider Elektrik'in Manisa fabrikasında grevimizin 4'üncü günü?



Grevimiz yüzde 100 katılımla devam ediyor. İlk günkünden daha kararlı ve inançlıyız.



Biliyoruz; biz kazanırsak tüm işçi sınıfı kazanır!



BİZ KAZANACAĞIZ!#YaşasınOnurluGrevlerimiz pic.twitter.com/hZ4ZtyXBT1 — BİRLESİK METAL-İŞ (@BirlesikMetal) December 16, 2024

— BİRLESİK METAL-İŞ (@BirlesikMetal) December 16, 2024