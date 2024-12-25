Asgari ücrete tepkiler yükseliyor: ‘İşgal, grev, direniş’

Yayınlanma: 25.12.2024 - 19:34

Güncelleme: 25.12.2024 - 19:59

İşçi ve Emekçi Birliği, asgari ücrete ilişkin İstanbul Şişli’de bir basın açıklaması yaptı.

“İşgal, grev, direniş” sloganlarının atıldığı eylemde, asgari ücretin 22 bin 104 TL olarak açıkladığı hatırlatıldı.

Burada yapılan açıklamada, “Asgari ücret bir lütuf gibi duyuruldu. Oysa işci ve emekliye söz hakkı bile tanınmadı” dendi.

Türk-İş’e tepki gösterilen açıklamada, emekçilerin geleceğinin patronların insafına bırakıldığı söylendi.

Açıklamada, “İşçi sınıfı lehine bir adım atılmamıştır. Tüm taraflar işçi ve emekçilere sefaletin dağıtılmasında anlaşmıştır” dendi.

TÜİK’in verilerine de tepki gösterilen açıklamada, “TÜİK verilerine göre enflasyon yüzde 45’lerdeyken zam yüzde 30 olmuştur. Sermayeye gelince açılan kesenin ağzı işçiye açılmamıştır” dendi.

SOL PARTİ: DİRENEN İŞÇİLER ASLA YENİLMEZ

SOL Parti, asgari ücrete ilişkin İstanbul Şişli’de bir basın açıklaması yaptı. Cevahir AVM önünde toplanan partililer, asgari ücrete tepki gösterdi. “Direnen işçiler asla yenilmez” sloganları atıldı.

Burada yapılan açıklamada asgari ücret komisyonunun dün akşam acil bir şekilde toplandığı ifade edildi. Komisyondan yüzde 30 zam çıkmasının altı çizildi.

Buradaki açıklamada, “Emekçilerle alay edercesine belirledikleri zamla 22 bin 104 TL asgari ücrete ve Saray’ın yarattığı bu açlık ve yoksulluk düzenine karşı ülkenin dört bir yanında emekçilerin sesi, mücadelesi yükseliyor” dendi.

Açlığa mahkum edilen emekçilerin ücretlerinin insanca bir yaşamı sağlayacak bir düzeye çekilmesi gerektiğininin belirtildiği açıklamada “Artık gerçekten yeni, eşit ve adil bir düzen kurmak için mücadele etme zamanıdır” ifadeleri kullanıldı.