Metal'de gerilim yüksek: MESS ilk yüzde 35 olan teklifini yüzde 73'e kadar çıkarttı...

Yayınlanma: 14.01.2024 - 03:00

Güncelleme: 14.01.2024 - 03:00

Yaklaşık 150 bin kişiyi kapsayan sözleşme pazarlığında grev kararı alınmasının ardından Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası’ndan (MESS) yeni teklif geldi. Ancak işçi sendikaları reddetti.

Türk Metal Sendikası ile Birleşik Metal-İş Sendikası’nın, MESS ile ayrı ayrı yürüttükleri toplu iş sözleşme görüşmeleri eylülde başladı. MESS ilk teklif olarak 1 Eylül’den geçerli olmak üzere ilk altı ay için yüzde 35, sosyal haklara da ilk yıl için yüzde 65 zam teklifi etti. Ancak anlaşma sağlanamaması üzerine kasımda arabulucu sürecine girildi.

Bu aşamadan sonra MESS ilk 6 ay için teklifini önce yüzde 50, sonra yüzde 60’a yükseltti. Diğer haklarla ilgili teklifler de yükseltildi. Buna karşın yeni teklifleri de kabul etmeyen Türk Metal ile Birleşik Metal-İş geçtiğimiz günlerde ardı ardına grev kararları aldı. Ayrıca Birleşik Metal-İş 19 Ocak’ta 10 işletmede grevi başlatacağını ilan etti. Sendikaların bu kararları sonrası MESS, dün yeni teklif verdi. Buna göre ilk altı ay için önce yüzde 32 zam yapılması önerildi. Yüzdelik zam uygulandıktan sonra seyyanen 20.5 TL zam yapılması, daha sonra ise 10 yıllık kıdemle sınırlı olmak üzere yine saat ücretlerine her kıdem yılı için 1.5 TL zam verilmesi teklif edildi. MESS’in bu teklifi ortalama ücrete toplam yüzde 73 zam anlamına geliyor.

MÜZAKERE HIZLANACAK

Bunun üzerine açıklama yapan Türk Metal, MESS’in sözleşmenin üç yıllık olması, tamamlayıcı sağlık sigortasının kaldırılması, ikramiyelerin işe gelinemeyen günler için kesilmesi başta olmak üzere, kazanılmış hakları geriye götürecek tekliflerini masada tuttuğunu belirtti ve öneriyi reddettilerini açıkladı. Birleşik Metal-İş Sendikası Başkanı Özkan Atar da şöyle konuştu:

“19 Ocak grevlerimize sayılı günler kala MESS hâlâ sefalet ücreti dayatmasını sürdürüyor. Müzakere heyetimize vermiş olduğu ortalamada yüzde 73 zam teklifi de asla kabul edilemez. Bıçak kemikte, grev kapıda. Hakkımız olanı alıncaya kadar mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz.”

Alınan bilgiye göre müzakerelerin hızlanması ve önümüzdeki hafta sözleşmenin imzalanması ihtimali de yükseldi. Ancak bunun için işverenin teklifini biraz daha yükseltmesi bekleniyor. İşverenin teklifini yükseltmesinin ardından grevin başlayacağı tarih olan 19 Ocak öncesinde sözleşmenin imzalanacağı değerlendiriliyor.